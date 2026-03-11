Madhubala Biopic: बायोपिक में किसे मिलेगा मधुबाला बनने का मौका? कियारा के बाद अनीत पड्डा पर नजरें

Aneet Padda: अनीत पड्डा, जिन्होंने मोहित सूरी की फिल्म ‘सैयारा’ (2025) में डेब्यू करने वाले अहान पांडे के साथ डेब्यू किया था, अपनी शानदार परफॉर्मेंस से तुरंत मशहूर हो गईं और आज भी फैंस की पसंदीदा हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस अब एक ड्रामाटिक बायोपिक में काम करने के लिए मान गई हैं, जो मशहूर एक्ट्रेस मधुबाला की ज़िंदगी और करियर पर आधारित है.

क्या अनीत पड्डा मधुबाला का रोल करेंगी?

फिल्मफेयर के मुताबिक, अनीत ने इस प्रोजेक्ट के लिए पहले ही साइन कर लिया है. उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होगी, और फाइनल कास्टिंग का खुलासा आखिरकार किया जाएगा, जबकि फिल्म के बारे में खास बातें अभी गुप्त रखी गई हैं. अखबार के मुताबिक, YRF टैलेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव ने इन बातों से इनकार किया है. पहले की अफवाहों के मुताबिक, कियारा आडवाणी यह ​​रोल करने वाली थीं. हालांकि, ऑफिशियल कास्टिंग कन्फर्मेशन का इंतजार है.

अनीत पड्डा का वर्क फ्रंट

सैयारा के बाद, अनीत को मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में शक्ति शालिनी में लीड रोल में अपनी दूसरी फिल्म मिली. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर थम्मा के प्रीमियर के साथ ही, प्रोड्यूसर्स ने थिएटर्स में शक्ति शालिनी की पहली झलक दिखाकर फॉर्मल अनाउंसमेंट की. क्रिसमस के दिन, 24 दिसंबर, 2026 को शक्ति शालिनी रिलीज़ होगी, जिसका मुकाबला शाहरुख खान की किंग से होगा.

अनीत को शक्ति शालिनी में किस वजह से कास्ट किया गया?

अमर कौशिक ने बताया कि शक्ति शालिनी में अनीत को किस कास्टिंग चॉइस से चुना गया, “जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो हमें एहसास हुआ कि हमें एक यंग एक्टर की ज़रूरत है. इसी बीच, हमने उनकी फिल्म सैयारा देखी और महसूस किया कि वह उस कैरेक्टर के लिए एकदम सही हैं. उन्होंने कहानी सुनी और बोर्ड पर आ गईं.”

