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Madhu Malhotra कौन थी? क्या था अमिताभ बच्चन, सुभाष घई और जैकी श्राफ से खास कनेक्शन?

Madhu Malhotra: मधु मल्होत्रा ने 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा के सपोर्टिंग कास्ट कल्चर को बनाने में मदद की.

By: JP Yadav | Published: March 15, 2026 9:47:43 AM IST

बॉलीवुड एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा ने 71 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया.
बॉलीवुड एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा ने 71 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया.


Madhu Malhotra: हिंदी फिल्म की जानी-मानी एक्टर मधु मल्होत्रा ​​का 71 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया. 1970 और 1980 के दशक में अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज करने वालीं मधु मल्होत्रा ने अमिताभ बच्चन के साथ ‘सत्ते पर सत्ता’ और जैकी श्राफ के साथ ‘हीरो’ फिल्म में काम किया था. वह  कई पॉपुलर फिल्मों में अपने रोल के लिए जानी जाती हैं. उनकी मौत की खबर एक फिल्म ट्रेड पब्लिकेशन ने दी.  बहुत खूबसूरत मधु मल्होत्रा ज्यादातर फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में नजर आईं, लेकिन उनकी अलग पहचान बनी.

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यही वजह है कि मधु मल्होत्रा ​​हिंदी सिनेमा में एक जाना-पहचाना चेहरा बनी रहीं और अपने करियर में 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया.  फिल्ममेकर अनिल शर्मा ने अपनी फिल्म “श्रद्धांजलि” (1981) में मधु मल्होत्रा ​​के साथ काम करने को याद करते हुए उन्हें पूरी तरह से प्रोफेशनल बताया. उन्होंने अपनी यादगार भूमिकाओं से अलग ही छाप छोड़ी. 

फिल्म ‘हीरो’ में यादगार रोल

सुभाष घई की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘हीरो’ (1983) में मधु मल्होत्रा ने अहम रोल प्ले किया था. मधु मल्होत्रा ​​को इस रोल से काफी पहचान मिली. दरअसल, उन्होंने पाकिस्तानी लोक गायिका रेशमा के गाए मशहूर गाने “लंबी जुदाई” में स्क्रीन पर परफॉर्म किया. ‘हीरो’ फिल्म का यह गाना आज भी सुना, देखा और सराहा जाता है.  यह उदास करने वाला गाना फिल्म के सबसे यादगार गानों में से एक बन गया . इस गाने की खूबी यह है कि यह कई दशकों बाद भी अपनी इमोशनल गहराई और दिल को छू लेने वाली धुन के लिए याद किया जाता है. 

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पॉपुलर हिंदी फिल्मों में रोल

मधु मल्होत्रा ​​पॉपुलर मल्टी-स्टारर “सत्ते पे सत्ता” (1982) का भी हिस्सा थीं. इसमें वह कॉमेडियन पेंटल के साथ नज़र आई थीं. फिल्म के गाने “मौसम मस्ताना” में उनकी परफॉर्मेंस दर्शकों को खास तौर पर याद रही. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी लीड रोल में थे.

ज्यादातर सुभाष घई की फिल्मों में किया काम 

बहुत कम लोग जानते हैं कि मधु मल्होत्रा ने अपने पूरे करियर में ज्यादातर सुभाष घई की डायरेक्ट की हुई फिल्मों में काम किया. इनमें “विश्वनाथ” (1978), “कर्ज” (1980) और “विधाता” (1982) जैसी फिल्मों में कैमियो रोल किए. वह 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत में कई हॉरर फिल्मों में भी नज़र आईं, जिनमें “खूनी मुर्दा” (1989) और “रूहानी ताकत” (1991) शामिल हैं. 

1970-80 के दशक के सिनेमा का एक जाना-पहचाना चेहरा

मधु मल्होत्रा ​​ने अलग-अलग जॉनर की 100 से ज़्यादा हिंदी फ़िल्मों में काम किया, ज़्यादातर सपोर्टिंग और कैमियो रोल में। हमेशा लीड रोल में न होने के बावजूद, उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में एक भरोसेमंद और प्रोफ़ेशनल परफ़ॉर्मर के तौर पर नाम कमाया.

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Tags: bollywood newsentertainment newshome-hero-pos-2Madhu Malhotra
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