जावेद अख्तर ने हिंदुओं से कहा ‘मुस्लिमों की तरह मत बनो’ बुरी तरह भड़क गए सिंगर लकी अली बोले- ‘राक्षसों की भी…’

Lucky Ali post On Javed Akhtar: मशहूर सिंगर लकी अली (Lucky Ali) और सीनियर राइटर-लीरिकिस्ट जावेद अख्तर (Javed Akhtar) के बीच सोशल मीडिया पर बयानबाज़ी छिड़ गई है. मामला तब शुरू हुआ जब एक पुराना वीडियो सामने आया जिसमें जावेद अख्तर कहते दिखे- “हिंदू, मुसलमानों जैसे मत बनो, उन्हें अपने जैसा बनाओ.”

इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए लकी अली ने X (पहले Twitter) पर लिखा- “Don’t become like Javed Akhtar, never original and ugly as f***.”

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

लकी अली का ये कमेंट वायरल हो गया और इंटरनेट पर बहस छिड़ गई. कई लोगों ने उनके बयान का सपोर्ट किया, तो कुछ ने इसे ओवर रिएक्शन बताया. वीडियो में जावेद अख्तर एक इवेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच और समाज में बढ़ती असहिष्णुता पर बात कर रहे थे. उन्होंने शोले फिल्म के उस सीन का ज़िक्र किया जिसमें धर्मेंद्र शिवजी की मूर्ति के पीछे छिपकर हेमामालिनी से बात करते हैं. अख्तर ने कहा कि “आज ऐसे सीन लिखना मुश्किल है. 1975 में भी हिंदू थे, तब किसी को दिक्कत नहीं हुई.”

पहले भी जावेद अख्तर दे चुके हैं विवादित बयान

उन्होंने आगे कहा, “मैंने एक बार कहा था हिंदू, मुसलमानों जैसे मत बनो, उन्हें अपने जैसा बनाओ. लेकिन अब हिंदू खुद बदल रहे हैं, ये ट्रैजेडी है.” जावेद अख्तर ने अब तक लकी अली की टिप्पणी पर कोई जवाब नहीं दिया है. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब अख्तर के बयानों को लेकर विवाद हुआ हो. वो पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर अपने विचारों को लेकर ट्रोल्स का सामना कर चुके हैं.

what I meant was that arrogance is ugly…. it was a mistaken communique’ on my part…. monsters may have feelings too and I apologise if I hurt anyones monstrosity……. — Lucky Ali (@luckyali) October 22, 2025

सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर लोगों की अलग-अलग राय सामने आ रही है. कुछ यूज़र्स ने लकी अली का सपोर्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने जो कहा, वो सीधा और सच्चा है, वहीं कई लोग जावेद अख्तर के बचाव में उतर आए और बोले कि उनके बयान को कॉन्टेक्स्ट से बाहर लिया गया है. ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इस बहस के चलते दोनों से जुड़े पुराने इंटरव्यू और क्लिप्स भी शेयर हो रहे हैं.