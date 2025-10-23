Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > जावेद अख्तर ने हिंदुओं से कहा ‘मुस्लिमों की तरह मत बनो’ बुरी तरह भड़क गए सिंगर लकी अली बोले- ‘राक्षसों की भी…’

जावेद अख्तर ने हिंदुओं से कहा ‘मुस्लिमों की तरह मत बनो’ बुरी तरह भड़क गए सिंगर लकी अली बोले- ‘राक्षसों की भी…’

Lucky Ali Javed Akhtar Controversy: सिंगर लकी अली ने जावेद अख्तर के उस बयान पर नाराजगी जताई, जिसमें उन्होंने कहा था- 'हिंदू, मुसलमानों जैसे मत बनो.' सिंगर ने सोशल मीडिया पर जमकर निशाना साधा.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: October 23, 2025 8:15:14 AM IST

Javed Akhtar Controversy
Javed Akhtar Controversy

Lucky Ali post On Javed Akhtar: मशहूर सिंगर लकी अली (Lucky Ali) और सीनियर राइटर-लीरिकिस्ट जावेद अख्तर (Javed Akhtar) के बीच सोशल मीडिया पर बयानबाज़ी छिड़ गई है. मामला तब शुरू हुआ जब एक पुराना वीडियो सामने आया जिसमें जावेद अख्तर कहते दिखे- “हिंदू, मुसलमानों जैसे मत बनो, उन्हें अपने जैसा बनाओ.”

इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए लकी अली ने X (पहले Twitter) पर लिखा- “Don’t become like Javed Akhtar, never original and ugly as f***.”

You Might Be Interested In

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

लकी अली का ये कमेंट वायरल हो गया और इंटरनेट पर बहस छिड़ गई. कई लोगों ने उनके बयान का सपोर्ट किया, तो कुछ ने इसे ओवर रिएक्शन बताया. वीडियो में जावेद अख्तर एक इवेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच और समाज में बढ़ती असहिष्णुता पर बात कर रहे थे. उन्होंने शोले फिल्म के उस सीन का ज़िक्र किया जिसमें धर्मेंद्र शिवजी की मूर्ति के पीछे छिपकर हेमामालिनी से बात करते हैं. अख्तर ने कहा कि “आज ऐसे सीन लिखना मुश्किल है. 1975 में भी हिंदू थे, तब किसी को दिक्कत नहीं हुई.”

जावेद अख्तर ने हिंदुओं से कहा ‘मुस्लिमों की तरह मत बनो’ बुरी तरह भड़क गए सिंगर लकी अली बोले- ‘राक्षसों की भी…’

पहले भी जावेद अख्तर दे चुके हैं विवादित बयान

उन्होंने आगे कहा, “मैंने एक बार कहा था हिंदू, मुसलमानों जैसे मत बनो, उन्हें अपने जैसा बनाओ. लेकिन अब हिंदू खुद बदल रहे हैं, ये ट्रैजेडी है.” जावेद अख्तर ने अब तक लकी अली की टिप्पणी पर कोई जवाब नहीं दिया है. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब अख्तर के बयानों को लेकर विवाद हुआ हो. वो पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर अपने विचारों को लेकर ट्रोल्स का सामना कर चुके हैं.

सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर लोगों की अलग-अलग राय सामने आ रही है. कुछ यूज़र्स ने लकी अली का सपोर्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने जो कहा, वो सीधा और सच्चा है, वहीं कई लोग जावेद अख्तर के बचाव में उतर आए और बोले कि उनके बयान को कॉन्टेक्स्ट से बाहर लिया गया है. ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इस बहस के चलते दोनों से जुड़े पुराने इंटरव्यू और क्लिप्स भी शेयर हो रहे हैं. 

Tags: bollywood newsjaved akhtarjaved akhtar controversylucky aliLucky Ali post
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किस उंगली से करना चाहिए भाई दूज पर भाई को...

October 22, 2025

तुलसी के इन उपायों को करने से होती है मां...

October 22, 2025

छठ पूजा के लिए जरूरी जरूरी सामग्री की लिस्ट, अभी...

October 22, 2025

रात नहीं, सुबह का सेक्स है कई तरह से फायदेमंद

October 22, 2025

शीघ्रपतन की समस्या से हैं परेशान, ये 6 फूड्स कर...

October 22, 2025

ब्रेकफास्ट में जल्दी से बनाएं सूजी बेसन चीला, नोट कर...

October 22, 2025
जावेद अख्तर ने हिंदुओं से कहा ‘मुस्लिमों की तरह मत बनो’ बुरी तरह भड़क गए सिंगर लकी अली बोले- ‘राक्षसों की भी…’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जावेद अख्तर ने हिंदुओं से कहा ‘मुस्लिमों की तरह मत बनो’ बुरी तरह भड़क गए सिंगर लकी अली बोले- ‘राक्षसों की भी…’
जावेद अख्तर ने हिंदुओं से कहा ‘मुस्लिमों की तरह मत बनो’ बुरी तरह भड़क गए सिंगर लकी अली बोले- ‘राक्षसों की भी…’
जावेद अख्तर ने हिंदुओं से कहा ‘मुस्लिमों की तरह मत बनो’ बुरी तरह भड़क गए सिंगर लकी अली बोले- ‘राक्षसों की भी…’
जावेद अख्तर ने हिंदुओं से कहा ‘मुस्लिमों की तरह मत बनो’ बुरी तरह भड़क गए सिंगर लकी अली बोले- ‘राक्षसों की भी…’