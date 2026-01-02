Home > एंटरटेनमेंट > धुरंधर की दाढ़ी की शक्ति,यह डिकोडिंग कैसे करती है काम?

धुरंधर की दाढ़ी की शक्ति,यह डिकोडिंग कैसे करती है काम?

दाढ़ी (Beard) केवल चेहरे के बाल नहीं है, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक रूप (Historical and Psychological Form) से इसे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व (Outgoing Personality) की शक्ति का प्रतीक माना जाता है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 2, 2026 6:57:31 PM IST

Dhurandhar Film Beard Decoding
Dhurandhar Film Beard Decoding


Dhurandhar Film Beard Decoding: फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई है. लेकिन, फिल्म से ज्यादा निभाए गए कलाकारों की दाढ़ी के बारे में ज़ोरों-शोरों से चर्चा की जा रही है. दाढ़ी रखने से न सिर्फ मर्दों का आत्मविश्वास बढ़ता है लेकिन दूसरों की नज़रों में आपको एक अनुभवी और शक्तिशाली लीडर के रूप में स्थापित करने में बेहद ही मददगार साबित करती है. 

You Might Be Interested In

1. आक्रामकता और प्रभुत्व का भ्रम (Perception of Dominance)

मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि दाढ़ी चेहरे के निचले हिस्से, विशेषकर जबड़े (Jawline) को बड़ा और चौड़ा दिखाने का पूरी तरह से काम कराती है. दरअसल,  यह ‘मस्कुलिनिटी’ को एक तरह से संकेत देती है. तो वहीं, दूसरी तरफ एक मजबूत जबड़ा स्वाभाविक रूप से उच्च टेस्टोस्टेरोन स्तर से जुड़ने लगता है. यही वजह  है कि दाढ़ी वाले पुरुष ज्यादातर अधिक प्रभावशाली और आत्मविश्वास से भरे दिखने को मिलते हैं. 

2. परिपक्वता और विश्वसनीयता (Maturity and Trust)

इसके अलावा दाढ़ी एक व्यक्ति की उम्र में कुछ साल जोड़ने का का भी एक तरह से काम करती है. जो पेशेवर दुनिया में ‘अनुभव’ और ‘ज्ञान’ का प्रतीक माना जाता है. लेकिन ज्यादा लोग दाढ़ी वाले पुरुषों को ज्यादा गंभीर के साथ-साथ भरोसेमंद भी मानते हैं. तो वहीं,  यह एक शांत लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा का संचार करती है, जो ‘धुरंधर’ व्यक्तित्व की ही पहचान बताता है. 

You Might Be Interested In

3. ‘इंटिमिडेशन’ फैक्टर (The Intimidation Factor)

जीव विज्ञान के मुताबिक, चेहरे के बाल चेहरे की नाजुक अभिव्यक्तियों जैसे डर को छिपाने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं. एक मर्द  के लिए, यह एक सुरक्षा कवच की तरह है जो विरोधी को भ्रमित रखने का सबसे ज्यादा आसान तरीका में से एक माना जाता है.  यह एक “Poker Face” बनाए रखने में मदद करती है, जिससे सामने वाला आपकी अगली चाल का अंदाजा तक नहीं लगा सकता है. 

4. सौंदर्यशास्त्र और समरूपता (Aesthetics and Symmetry)

तो वहीं, दाढ़ी चेहरे की खामियों, जैसे कि कमजोर ठुड्डी या मुंहासों के दाग को छिपाकर चेहरे में समरूपता (Symmetry) लाने में भी सबसे ज्यादा मदद करती है. मानवीय मस्तिष्क सममित चेहरों को ज्यादा आकर्षक और शक्तिशाली माना जाता है. 

You Might Be Interested In
Tags: Alpha PresenceBeardFilm Dhurandharlifestyle newsMasculinity
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये...

January 2, 2026

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025
धुरंधर की दाढ़ी की शक्ति,यह डिकोडिंग कैसे करती है काम?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

धुरंधर की दाढ़ी की शक्ति,यह डिकोडिंग कैसे करती है काम?
धुरंधर की दाढ़ी की शक्ति,यह डिकोडिंग कैसे करती है काम?
धुरंधर की दाढ़ी की शक्ति,यह डिकोडिंग कैसे करती है काम?
धुरंधर की दाढ़ी की शक्ति,यह डिकोडिंग कैसे करती है काम?