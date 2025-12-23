कार्गो पैंट्स को स्टाइल करने के क्या है पांच बेहतरीन तरीके? बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से प्रेरित होकर अपनाएं कूल लुक्स 

Five different ways to style Cargo Pants: कार्गो पैंट्स आजकल फैशन की दुनिया में लगातार ट्रेंड कर रहा है. ऐसे में हर कोई इससे ही अपनाने में लगा हुआ है. लेकिन, अगर आप कार्गो पैंट्स को स्टाइल करना नहीं जानते हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं. इन बॉलीवुड अदाकाराओं से प्रेरणा लेकर आप बी अपने कार्गो पैंट्स को शानदार तरीके से स्टाइल कर और साथ ही नए तरीके से पहन सकते हैं.

1. क्रॉप टॉप और स्नीकर्स (अनन्या पांडे स्टाइल)

अगर आप एक यंग और फ्रेश लुक अपनाना चाहती हैं, तो अनन्या पांडे की तरह कार्गो पैंट्स को क्रॉप टॉप के साथ पेयर करना नू भूलें. यह कॉम्बिनेशन आपकी कमर को हाईलाइट करता है और एक बैलेंस्ड लुक देने में मददगार साबित होता है. इसके साथ सफेद चंकी स्नीकर्स पहनें, जो आपके लुक को और भी ज्यादा स्पोर्टी बनाएगा.

2. ओवरसाइज्ड शर्ट और टैन टॉप (दीपिका पादुकोण स्टाइल)

दीपिका पादुकोण अक्सर ‘बैगी-ऑन-बैगी’ लुक में दिखाईं देती हैं. एक बेसिक टैन टॉप पहनें और उसके ऊपर एक खुली हुई ओवरसाइज्ड शर्ट लेयर करें. इसे न्यूट्रल शेड वाली कार्गो पैंट के साथ पहनें. यह एयरपोर्ट लुक या कैजुअल आउटिंग के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट ऑटफिट में से एक भी माना जाता है.

3. बॉडीसूट और हील्स (नोरा फतेही स्टाइल)

तो वहीं, दूसरी तरफ कार्गो पैंट्स को केवल कैजुअल ही नहीं, बल्कि ग्लैम लुक भी दिया जा सकता है. नोरा फतेही की तरह इसे एक स्लीक बॉडीसूट और हाई हील्स के साथ पहनें. यह लूज पैंट्स और फिटेड टॉप का कंट्रास्ट आपको बेहद स्टाइलिश और बोल्ड लूक देने में बेहद मदद करेगा.

4. को-ऑर्ड सेट लुक (कियारा आडवाणी स्टाइल)

कियारा आडवाणी अक्सर एक ही रंग के आउटफिट्स में दिखाई देती हैं. अगर आप अपनी कार्गो पैंट के ही रंग का मैचिंग यूटिलिटी जैकेट या फिर टॉप पहन सकती हैं, तो यह ‘को-ऑर्ड सेट’ वाला स्टाइल आपको काफी क्लासी लुक देने में मदद करेगा.

5. ग्राफिक टी-शर्ट और बकेट हैट (सारा अली खान स्टाइल)

एक फंकी और स्ट्रीट-स्टाइल लुक के लिए अपनी कार्गो पैंट को एक रंगीन ग्राफिक टी-शर्ट के साथ टक-इन करके पहना शुरू कर दें. सारा अली खान की तरह इसे एक्सेसराइज करने के लिए एक बकेट हैट और फंकी सनग्लासेस जोड़ें. दरअसल, यह कॉलेज या फिर दोस्तों के साथ घूमने के लिए बेहद ही बेहतरीन है.

कार्गो पैंट्स अब केवल वर्कवियर नहीं, बल्कि आज के दौर में एक बड़ा फैशन ट्रेंड भी बन चुका है. आप इसे क्रॉप टॉप के साथ कूल, बॉडीसूट के साथ ग्लैम, या फिर ओवरसाइज्ड शर्ट के साथ एक बोल्ड लूक अपना सकती हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जैसे दीपिका, अनन्या और सारा के ये लुक्स साबित करते हैं कि सही पेयरिंग के साथ कार्गो पैंट्स हर मौके पर न सिर्फ फिट बैठता है, बल्कि चार चांद भी लगाता है.