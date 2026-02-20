Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > नफरत करने वाले नफरत ही करेंगे…’लव जिहाद’ ट्रोलिंग पर एक्टर इमरान खान की गर्लफ्रेंड लेखा वाशिंगटन ने तोड़ी चुप्पी; ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

Imran Khan Girlfriend Online Trolling: 41 साल की लेखा, जो खुद एक एक्टर हैं, ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनके और इमरान के मल्टी-कल्चरल बैकग्राउंड को हाईलाइट किया गया था.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 20, 2026 3:42:10 PM IST

Lekha Washington Imran Khan love Jihad: एक्टर इमरान खान की पार्टनर, लेखा वाशिंगटन ने उन दावों पर जवाब दिया है कि वह ‘लव जिहाद’ का सामना कर रही हैं – यह एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल उन रोमांटिक रिश्तों के लिए किया जाता है जहाँ आदमी इस्लाम को मानता है और औरत किसी दूसरे धर्म की होती है. ऑनलाइन ट्रोलिंग और रिएक्शन तब सामने आए जब वे ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ के प्रीमियर में दिखाई दीं.

41 साल की लेखा, जो खुद एक एक्टर हैं, ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनके और इमरान के मल्टी-कल्चरल बैकग्राउंड को हाईलाइट किया गया था. उन्होंने ऑनलाइन ट्रोल्स को आड़े हाथों लिया, लेकिन थोड़े ह्यूमर के साथ.

लेखा ने बाद में एक इंटरव्यू में रिएक्शन और अपने रिश्ते के नेचर के बारे में और गहराई से बताया. आरोपों को गलत बताते हुए, एक्टर ने बताया कि वह कैसे बर्मी, इटैलियन और पंजाबी हैं, साउथ इंडिया में पली-बढ़ीं और नॉर्थ इंडिया आ गईं.

‘लव जिहाद’ के दावों पर मज़ेदार जवाब

गुरुवार को पोस्ट किए गए एक इंस्टाग्राम वीडियो में, उन्होंने कहा, “लव जिहाद – जाहिर तौर पर यह मेरे साथ किया जा रहा है,” और कहा कि उनके पिता “रोमन कैथोलिक लेकिन एग्नोस्टिक पर्सनैलिटी” हैं. उन्होंने आगे बताया कि “एक ऐसा आदमी उनका लव-जिहाद कर रहा है जिसके पिता कुछ हिंदू, कुछ स्कॉटिश और मां मुस्लिम हैं.”

“तो मैं कहती हूं, ‘लव जिहाद मत करो,’ और मैं कहती हूं, ‘नहीं, नहीं. इसके बजाय, मैं रोशनी फैलाती हूं’ (sic),” उन्होंने आगे कहा, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि वह अपने इंटरफेथ रिश्ते के खिलाफ नफरत से आगे देखना चुनती हैं.

‘मज़ाक को हल्का बनाएं’

मनी कंट्रोल के साथ बातचीत में, लेखा ने कहा कि उनके वीडियो का इस्तेमाल नफरत और बंटवारे को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि ये उनके विचारों के बिल्कुल उलट हैं. उनके अनुसार, इससे मज़ाक के साथ निपटना ज़रूरी है. उन्होंने कहा, “मेरी राय में, सचमुच, इस सब मज़ाक को हल्का बनाएं.”

फिर उन्होंने अपने इंटरफेथ रिश्ते की जांच पर बात करते हुए दावा किया कि उनका परिवार “खुला, कई तरह के विचारों वाला और सभी का सम्मान करने वाला” है, और उनके पार्टनर का परिवार भी ऐसा ही है.

लेखा ने कहा, “मुझे देखने को मिलता है कि कैसे मल्टीकल्चरल, बड़े, दयालु, क्रिएटिव और सबको साथ लेकर चलने वाले लोग एक-दूसरे को खूबसूरती से सपोर्ट करते हैं. मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ? मैं अपने आस-पास के लोगों की अच्छाई देखकर बहुत खुश हूँ.” उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने आस-पास के लोगों की अच्छाई देखकर बहुत खुश हैं.

किसी के पार्टनर से ज़्यादा होने पर

लेखा ने कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स की इस आदत पर भी निराशा जताई कि वे किसी भी औरत को सबसे करीबी मर्द तक ही सीमित कर देते हैं और इसे उस समाज का एक सीमित हिस्सा बताया जिसमें हम काम करते हैं.

41 साल की लेखा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उन्हें लीड एक्टर के तौर पर दस साल का अनुभव था, लेकिन जब उन्हें लगा कि औरतों के प्रति नफ़रत बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने इसे छोड़ दिया. उन्होंने एक और दशक एक सफल आर्ट प्रैक्टिस शुरू करने और चलाने में बिताया ताकि वह पैसे और दिमागी आज़ादी पा सकें.

नेगेटिव कमेंट्स पर जवाब

जब उनसे पूछा गया कि क्या नेगेटिव कमेंट्स उन पर असर डालते हैं, तो एक्टर ने कहा कि यह उनके बारे में उनसे ज़्यादा बताता है. उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ औरतों को पहले उनके दिखने से और बहुत बाद में उनकी अपनी पर्सनैलिटी से आंका जाता है. उन्होंने कहा, “मैं अपनी तरफ से सबसे अच्छी बनी रहूंगी, और सबसे अच्छा काम करूंगी. नफ़रत करने वाले नफ़रत ही करेंगे, प्यार करने वालों को प्यार करना होगा.”

लेखा ने ज़्यादातर तमिल और तेलुगु भाषा की फ़िल्मों के साथ-साथ कुछ हिंदी प्रोडक्शन में भी काम किया है. वह जयमकोंदान (2008), वेदम और वा में अपने रोल के लिए जानी जाती हैं, जो दोनों 2010 में रिलीज़ हुई थीं. इमरान खान 2008 में जाने तू… या जाने ना में अपनी एक्टिंग से मशहूर हुए. वह हाल ही में फ़िल्म हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस (2026) में दिखे.

