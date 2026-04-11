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Lara Dutta revelation: क्या अक्षय कुमार ने उठाया प्रियंका चोपड़ा का फायदा? लारा दत्ता ने किए चौंकाने वाले खुलासे

Lara Dutta revelation: लारा दत्ता ने अपने इंटरव्यू में बताया कि फिल्म ‘अंदाज़’ के दौरान अक्षय कुमार ने उन्हें और प्रियंका चोपड़ा को करियर की शुरुआत में मार्गदर्शन दिया, उनका साथ निभाया और हमेशा सुरक्षित माहौल प्रदान किया.

By: Ranjana Sharma | Published: April 11, 2026 10:17:29 AM IST

Lara Dutta revelation: क्या अक्षय कुमार ने उठाया प्रियंका चोपड़ा का फायदा? लारा दत्ता ने किए चौंकाने वाले खुलासे


Lara Dutta revelation: फिल्म ‘अंदाज़’ से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री लारा दत्ता ने हाल ही में एक बातचीत में अपने करियर के शुरुआती दिनों को विस्तार से याद किया. उन्होंने बताया कि जब वह और प्रियंका चोपड़ा इंडस्ट्री में नई-नई आई थीं, तब उन्हें न तो सही दिशा का अंदाजा था और न ही किसी तरह का मार्गदर्शन मिला था. ऐसे समय में अक्षय कुमार ने न सिर्फ एक सह-कलाकार बल्कि एक मार्गदर्शक, दोस्त और मजबूत सहारे की तरह उनका साथ दिया. लारा दत्ता ने खुलकर कहा कि वह खुद को बेहद भाग्यशाली मानती हैं कि उन्हें अपने करियर की शुरुआत में ऐसे लोग मिले, जिन्होंने उन्हें सुरक्षित माहौल और सही दिशा दी.

करियर की शुरुआत में मिला मजबूत सहारा

लारा दत्ता ने बताया कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद जब उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा, तो उन्हें अपने पहले ही प्रोजेक्ट में अच्छा सहयोग मिला. उन्होंने अपने पहले निर्माता सुनील दर्शन और निर्देशक राज कंवर का जिक्र करते हुए कहा कि इन दोनों ने उन्हें इंडस्ट्री में मजबूत शुरुआत दी. उनके अनुसार, सही टीम के साथ शुरुआत होना किसी भी नए कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और उन्हें यह सौभाग्य मिला.

अक्षय कुमार बने दोस्त, मार्गदर्शक और सहारा

लारा दत्ता ने खास तौर पर अक्षय कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि वह उनके पहले सह-कलाकार थे, जिन्होंने उन्हें हर कदम पर समर्थन दिया. उन्होंने कहा कि अक्षय न सिर्फ एक अच्छे अभिनेता हैं, बल्कि वह एक ऐसे इंसान भी हैं, जो अपने साथ काम करने वालों का ख्याल रखते हैं. लारा ने उन्हें अपना दोस्त, मार्गदर्शक और सहारा बताते हुए कहा कि उनके साथ काम करने से उन्हें आत्मविश्वास मिला और इंडस्ट्री को समझने में मदद मिली.

प्रियंका चोपड़ा के साथ नई शुरुआत और चुनौतियां

लारा ने बताया कि उन्होंने और प्रियंका चोपड़ा ने लगभग एक ही समय पर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था. दोनों ही युवा थीं और आंखों में बड़े सपने लेकर इस दुनिया में आई थीं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आगे कैसे बढ़ना है. ऐसे में अक्षय कुमार का साथ मिलना उनके लिए बहुत अहम साबित हुआ. उन्होंने दोनों को सही दिशा दिखाई और यह समझाया कि इस इंडस्ट्री में किस तरह काम करना होता है. लारा दत्ता ने इस बातचीत में यह भी स्पष्ट किया कि अक्षय कुमार ने कभी भी उनके या प्रियंका चोपड़ा के नएपन और अनुभव की कमी का गलत फायदा नहीं उठाया. उन्होंने कहा कि आज जब वह पीछे मुड़कर देखती हैं, तो महसूस करती हैं कि अक्षय एक बेहद समझदार और दुनियादारी जानने वाले व्यक्ति हैं. उन्हें इस इंडस्ट्री की बारीकियों की अच्छी समझ है और इसी वजह से उन्होंने हमेशा उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल दिया.

‘अंदाज़’ की सफलता और खास यादें

साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म ‘अंदाज़’ एक रोमांटिक ड्रामा थी, जिसमें प्रेम त्रिकोण की कहानी दिखाई गई थी. इस फिल्म में अक्षय कुमार, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा की तिकड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसके साथ ही तीनों कलाकारों की केमिस्ट्री भी चर्चा में आ गई. यह फिल्म आज भी लारा दत्ता के करियर की अहम फिल्मों में गिनी जाती है.

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Tags: Akshay Kumarlara dutta revelationpriyanka chopra
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