Lalit Modi On Sushmita Sen: ‘वो गोल्ड डिगर…’ सुष्मिता सेन को लेकर ये क्या बोल गए ललित मोदी? अपने रिश्ते पर कह दी बड़ी बात

Lalit Modi On Sushmita Sen: बिजनेसमैन और IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी और सुष्मिता सेन एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने सुष्मिता सेन का खूब सपोर्ट किया है. उन्होंने एक्ट्रेस पर लगे गोल्ड डिगर के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. साल 2022 में दोनों के रिश्ते को लेकर खूब खबरे सामने आई थी. वहीं अब हाल ही में ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे संग बातचीत में ललीत मोदी ने सुष्मिता सेन संग अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बातचीत की. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर रोमांस के ऐलान के बाद जो चीजें सामने आ रही हैं, वह निराश कर देने वाली है. उन्होंने कहा कि ‘वह अपनी हर चीज के लिए खुद पैसे देती थीं और मैं एक केयरिग बॉयफ्रेंड की तरह था.’

‘फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महिला’ – ललीत मोदी

ललीत मोदी ने कहा कि ‘सुष्मिता सेन एक सेल्फ मेड और पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महिला थीं. जो पैसे के लिए कभी किसी पर निर्भर नहीं रही हैं. सुष्मिता एक खूबसूरत और सफल महिला हैं. उनके पास काफी कुछ है, जो सब उन्होंने खुद कमाया है. उनके पास हीरे के स्टोर भी थे.’ मोदी ने कहा कि ‘ऐसा कोई समय नहीं था, जब हम बाहर जाते थे. मुझे किसी भी चीज के लिए पैसे देने पड़ते थे और वह भी हर चीज के लिए पैसे देती थीं.’ उन्होंने आगे कहा, ‘वह कभी किसी से कुछ नहीं लेती थीं. इसलिए जब लोग उन्हें गोल्ड डिगर कहते थे, तो यह पूरी तरह से गलत था. अगर कुछ था, तो ललित डायमंड डिगर थीं. वह सच में एक डायमंड हैं.’

‘वह मेरे लिए खास थीं’ – ललित मोदी

ललित मोदी ने अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा कि ‘वह मेरे लिए बहुत खास थीं. उन्होंने मुझे आगे बढ़ने में मदद की और उस समय वह मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा और खास रिस्ता थीं. ब्रेकअप पर उन्होंने कहा कि ‘मेरे पास उनकी काफी प्यारी यादें है और अब वह मेरी एक अच्छी दोस्त हैं. उन्होंने अपनी बेटियों रेनी और अलीसा के लिए एक सिंगल मदर के तौर पर काफी कमाल का किया है.’

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ललित मोदी का वायरल पोस्ट

ललित मोदी ने आगे कहा कि ‘उनके रिश्ते के बारे में जब उनाउंस किया गया था. तो इंस्टाग्राम पोस्ट अचानक वायरल हुआ था, ये कोई प्लान नहीं किया गया है. मैंने यह उनके सामने किया. उन्होंने लगा की मैं पोस्ट नहीं करुंगा. हम प्लेन में इसी बात को लेकर बहस कर रहे थे. उन्होंने मुझे पोस्ट करने के लिए मना किया, लेकिन मैंने हंसते हुए बटन बदा दिया. रिएक्शन काफी तुरंत और जबरदस्त आया. जब तक हमने लैंड किया सब कुछ हाथ से निकल चुका था. लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं था. फिर उन्होंने मुझे इसे हटाने के लिए कभी नहीं बोला’. उन्होंने आगे कहा कि ‘कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि हर कोई बस इसी बारे में बात कर रहा है. ये काफी खूबसूरत कहानी थी और मुझे इसके लिए एक मिनट का भी पछतावा नहीं था.’

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