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Laila Khan Murder Case: स्विमिंग पूल बना कब्रिस्तान! जमीन में दफन थी राजेश खन्ना की हीरोइन; हत्याकांड से दहल उठी थी पूरी इंडस्ट्री

Laila Khan Murder Case: बॉलीवुड की ऐसी कई हसीनाएं हैं जो अचानक गायब हो गईं. जिसके बाद या तो फिर वो संदिग्ध हालत में मिलीं या फिर अपनी अलग दुनिया बसाते हुए.

By: Heena Khan | Published: June 3, 2026 8:07:36 AM IST

laila khan murder case
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Laila Khan Murder Case: बॉलीवुड की ऐसी कई हसीनाएं हैं जो अचानक गायब हो गईं. जिसके बाद या तो फिर वो संदिग्ध हालत में मिलीं या फिर अपनी अलग दुनिया बसाते हुए. लेकिन आज हम आपको जिस एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं उसके मर्डर की कहानी जान आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. जी हाँ! हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस लैला खान की. इस एक्ट्रेस का मर्डर केस भारत के क्रिमिनल इतिहास की उन चुनिंदा घटनाओं में से एक है, जिसने पूरे देश को दहशत में डाल दिया था.  बता दें कि लैला खान 30 जनवरी, 2011 को अचानक लापता हो गई. किसी को पता नहीं चला वो कहां गई और किस हाल में है. फिर आखिरकार 11 महीने की कड़ी पुलिस जांच के बाद उनके परिवार की सच्चाई सामने आई, जब इगतपुरी में उनके फार्महाउस पर खुदाई के दौरान एक-एक करके छह कंकाल बरामद किए गए. इस खौफनाक मर्डर केस ने पूरी इंडस्ट्री को खौफ में डाल दिया. तरह-तरह के सवाल उठने लगे कि ये किसने किया और वो 6  कंकाल किसके थे?

राजेश खन्ना के साथ किया काम 

बता दें कि लैला खान का असली नाम रेशमा पटेल था, जानकारी के मुताबिक ये हसीना पाकिस्तान की रहने वाली थी और भारत में अपना करियर सेट करने आई थी. इस एक्ट्रेस ने दिग्गज एक्टर राजेश खन्ना के साथ ‘वफ़ा’ (2008) फिल्म में काम किया और यही इस एक्ट्रेस की पहली फिल्म थी. हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इसने लैला को पहचान दिलाई. उनका करियर अभी रफ्तार पकड़ना ही शुरू हुआ था कि अचानक एक दिन वो और उनका पूरा परिवार मुंबई से गायब हो गया.

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अचानक गायब हुआ पूरा परिवार 

मुंबई पुलिस की जांच और परवेज़ इक़बाल टाक के कबूलनामे के मुताबिक, 30 जनवरी, 2011 की रात लैला खान अपनी मां सेलिना, बड़ी बहन हाशमीना, चचेरी बहन रेशमा और अपने दो जुड़वां भाई-बहनों के साथ इगतपुरी में अपने हॉलिडे होम पहुंचीं, जो मुंबई से लगभग 126 किलोमीटर दूर स्थित है. 9 फरवरी, 2011 को लैला की मां सेलिना ने अपनी बहन से आखिरी बार फोन पर बात की. इस बातचीत के बाद पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया.

मर्डर की खौफनाक परतें कैसे खुलीं?

वहीँ इस मामले को लेकर शुरुआत में, पुलिस ने इसे किडनैपिंग का मामला माना. लैला के सगे पिता, नादिर शाह पटेल ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, और उनका शक फौरन परवेज़ इक़बाल टाक पर गया जो लैला की मां सेलिना के तीसरे पति थे. मामला तब और बढ़ गया जब डायरेक्टर राकेश सावंत ने भी शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि लैला उनकी फिल्म की शूटिंग के ठीक बीच में ही गायब हो गई थीं. जांच की दिशा तब बदल गई, जब 21 जून, 2012 को परवेज़ इक़बाल को एक अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया. हिरासत में रहते हुए सख़्त पूछताछ के दौरान, उसने इगतपुरी फ़ार्महाउस में हुए सामूहिक हत्याकांड की बात कबूल कर ली.

जमीन में दबे थे कंकाल 

परवेज़ के कबूलनामे के बाद, पुलिस टीम इगतपुरी के उस फ़ार्महाउस पर पहुँची, जहाँ परिवार ने आखिरी बार विज़िट की थी. जब पुलिस ने उस जगह की खुदाई शुरू की, तो एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसको देख पुलिसवालों की आंखें भी फ़टी रह गईं. ज़मीन के नीचे खास तौर पर स्विमिंग पूल के अंदर छह कंकाल दबे हुए थे, जिन्हें एक के बाद एक दफ़नाया गया था. इतना ही नहीं कंकालों के साथ-साथ चूड़ियाँ, ब्रेसलेट और अंगूठियों जैसे गहने भी बरामद हुए; इसके अलावा, उस जगह से एक मोबाइल फ़ोन भी मिला. एक ऐसा फ़ोन जिस पर परिवार के गायब होने के बाद दो दिनों तक लगातार कॉल आते रहे थे. दूसरे शब्दों में, कब्र के अंदर पड़े होने के बावजूद फ़ोन बजता रहा था. फ़ॉरेंसिक जाँच और DNA टेस्टिंग के ज़रिए पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि वे कंकाल लैला खान और उनके परिवार के थे.

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Tags: bollywoodhome-hero-pos-10laila khanrajesh khanna
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