दोस्त के साथ वन नाइट स्टेंड के बाद प्रेग्नेंट हुई एक्ट्रेस, बोली-भयंकर ब्लीडिंग होती थी और…

बॉलीवुड एक्ट्रेस कुब्रा सैत (Kubbra Sait) अपनी बोल्डनेस के कारण सुर्ख़ियों में रही हैं. कुब्रा आखिरी बार बड़े पर्दे पर अजय देवगन (Ajay Devgn) स्टारर फिल्म ‘सन ऑफ सरदार-2’ में नजर आई थीं. फिल्म में अजय के साथ ही मृणाल ठाकुर और रवि किशन लीड रोल्स में थे. बात कुब्रा की करें तो उन्होंने हाल ही में एक दिए इंटरव्यू में अपनी लाइफ के सबसे कठिन दौर से जुड़ा एक सनसनीखेज खुलासा किया है.दरअसल, कुब्रा अपने दोस्त के साथ वन नाइट स्टेंड के बाद 30 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थीं. वो उस मां बनना नहीं चाहती थीं इसलिए उन्होंने अबॉर्शन का सहारा लिया था. अब कुब्रा ने अबॉर्शन को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि उन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था.

असमंजस की स्थिति में थीं कुब्रा

कुब्रा ने दावा किया कि अबॉर्शन को लेकर एक समय वे समय असमंजस की स्थिति में थीं. उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कदम सही भी है या नहीं हालांकि अब उन्हें लगता है कि अबॉर्शन कराने का उनका निर्णय एकदम सही था. एक्ट्रेस के अनुसार, ये एक सही समय पर लिया गया सही निर्णय था. कुब्रा कहती हैं, ‘इस बात को कई साल बीत चुके हैं, मेरे पास इस घटना के बाद एक लंबा वक्त था जिसने मुझे सोचने-समझने और इससे उबरने का मौक़ा दिया. हालांकि, लाइफ में जब भी कभी ऐसा मौक़ा आता है तब आप एक असमंजस की स्थिति में होते हो, क्योंकि ऐसे वक्त में आपके सामने कई सारे सवाल होते है, आप खुद इसे कैसे देखते हैं, आपकी लाइफ पर इस निर्णय का क्या असर होगा आदि. आपको पता है आपकी ड्यूटीज क्या हैं, आपको ये भी पता है कि समाज आपको कैसे देखता है इन सबके बीच आप इसमें उलझ जाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है’.





कई बार लगा निर्णय सही था या गलत

कुब्रा आगे कहती हैं कि, ‘उस वक्त मुझे लगा कि अबॉर्शन कराने का मेरा ये निर्णय सही भी था या गलत ? हालांकि, आज मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूं कि मेरा उस वक्त लिया गया निर्णय एकदम सही था’.कुब्रा ने ये भी कहा कि इस फैसले का उनकी हेल्थ पर भी काफी असर पड़ा था. वह शूटिंग के दौरान अक्सर चिड़चिड़ापन की शिकार हो जाती थीं. साथ ही उन्हें कई हार्मोनल इश्यू और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी होती थी.कुब्रा की मानें तो अब वे इस उलझन से बाहर आ चुकी हैं और अपने करियर पर फोकस कर रही हैं.