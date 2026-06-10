ब्रेकअप के बाद फिर धड़का दिल! कौन है वो विदेशी अरबपति, जिस पर फिदा हुईं क्रिस्टल डिसूजा, जल्द बनेगी दुल्हनियां?

Krystle D’Souza boyfriend: टीवी इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री क्रिस्टल डिसूजा एक बार फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. लंबे समय से उनकी लव लाइफ को लेकर अटकलों का दौर जारी है और अब सामने आई नई रिपोर्ट्स ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है. खबरों के मुताबिक, क्रिस्टल इन दिनों दुबई के एक अरबपति बिजनेसमैन एपी (AP) को डेट कर रही हैं. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच रिश्ता लगातार मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में यह कपल अपने रिश्ते को सार्वजनिक भी कर सकता है.

रिश्ते को समय देना चाहते हैं

हालांकि अभी तक दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते को लेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन इंडस्ट्री से जुड़ी रिपोर्ट्स का दावा है कि दोनों पिछले कुछ महीनों से एक-दूसरे के काफी करीब हैं और अपने रिश्ते को समय देना चाहते हैं. यही वजह है कि फिलहाल दोनों ने इसे निजी रखने का फैसला किया है.

रिश्ते को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहते क्रिस्टल और एपी

रिपोर्ट्स के अनुसार, क्रिस्टल डिसूजा और एपी एक-दूसरे के साथ काफी खुश हैं. दोनों की बॉन्डिंग मजबूत बताई जा रही है और वे अपने रिश्ते को किसी भी तरह की जल्दबाजी के बिना आगे बढ़ाना चाहते हैं. फिलहाल दोनों एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझने और साथ में ज्यादा समय बिताने पर फोकस कर रहे हैं. सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यह रिश्ता अभी भले ही सार्वजनिक न हो, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां और विश्वास लगातार बढ़ रहा है. यही कारण है कि उनके करीबी लोग भी इस रिश्ते को काफी गंभीर मान रहे हैं.

बॉयफ्रेंड से मिलने बार-बार दुबई जा रही हैं एक्ट्रेस?

रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि क्रिस्टल पिछले कुछ समय से दुबई के लगातार दौरे कर रही हैं. माना जा रहा है कि इन यात्राओं का एक बड़ा कारण एपी के साथ समय बिताना भी हो सकता है. बताया जा रहा है कि अभिनेत्री अपनी निजी जिंदगी में बेहद खुश हैं और फिलहाल अपने इस नए रिश्ते को एंजॉय कर रही हैं.

वायरल वीडियो ने बढ़ाई थीं डेटिंग की चर्चाएं

क्रिस्टल और एपी के रिश्ते की चर्चा उस समय और तेज हो गई थी, जब दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में दोनों बेहद करीब नजर आए थे. क्लिप में क्रिस्टल एपी की बांहों में दिखाई दी थीं, जबकि एपी उन्हें स्नेहपूर्वक गाल पर किस करते नजर आए थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही दोनों के रिलेशनशिप में होने की अटकलें तेज हो गईं और सोशल मीडिया पर फैंस के बीच उनकी केमिस्ट्री चर्चा का विषय बन गई.

पहले भी जुड़ चुका है क्रिस्टल का नाम

यह पहला मौका नहीं है जब क्रिस्टल डिसूजा की निजी जिंदगी चर्चा में आई हो. इससे पहले उनका नाम अभिनेता गुलाम गौस दीवानी के साथ जोड़ा गया था. दोनों के रिश्ते को लेकर काफी समय तक चर्चाएं होती रहीं, लेकिन बाद में उनके अलग होने की खबरें सामने आईं. ब्रेकअप की चर्चाओं के कुछ समय बाद ही क्रिस्टल और दुबई के बिजनेसमैन एपी के रिश्ते की खबरें मीडिया में आने लगीं. अब दोनों को लेकर लगातार नई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं.

कौन हैं एपी, जिनके साथ जुड़ रहा है क्रिस्टल का नाम?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एपी दुबई के एक बड़े और बेहद संपन्न बिजनेसमैन हैं. उनका कारोबार लग्जरी और हाई-एंड सुपरकार्स से जुड़ा हुआ है. वे दुनिया की कई महंगी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त करने के साथ-साथ उन्हें किराए पर देने का भी व्यवसाय करते हैं. एपी का नाम दुबई के लग्जरी बिजनेस सर्कल में जाना जाता है और वे बेहद शानदार एवं आलीशान जीवनशैली के लिए भी चर्चा में रहते हैं. यही वजह है कि अब फैंस के बीच यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या आने वाले समय में क्रिस्टल डिसूजा अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप देंगी और क्या यह रिश्ता शादी तक पहुंचेगा. फिलहाल दोनों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन उनकी बढ़ती नजदीकियां और लगातार सामने आ रही रिपोर्ट्स ने मनोरंजन जगत में उत्सुकता जरूर बढ़ा दी है.