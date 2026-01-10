नुपुर-स्टेबिन के संगीत में कृति सेनन का देसी तड़का, ‘लॉलीपॉप लागेलू’ पर लगाए जबरदस्त ठुमके

Nupur Sanon-Stebin Ben Wedding: कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन की शादी की तैयारियां शुरू हो गई है. नूपुर उदयपुर में सिंगर स्टेबिन बेन से शादी कर रही है. हाल ही में नूपुर की संगीत सेरेमनी हुई, जिसमें कृति सेनन ने सबका ध्यान खींचा है. उन्होंने हिट भोजपुरी गाने ‘लगावे तू जब लिपस्टिक’ पर ज़ोरदार डांस किया है. एक्टर वरुण शर्मा भी कुछ एनर्जेटिक मूव्स के साथ शामिल हुए. संगीत सेरेमनी से कृति सेनन के डांस के वीडियो सामने आए हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है.

यूजर्स इन वीडियो पर मज़ेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं. एक यूज़र ने तो Reddit पर वायरल हुए कृति सेनन के डांस के एक वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा ‘तुम्हारी छोटी बहन की शादी हो गई, तुम कब शादी करोगी?’ कृति ने अपनी मां के साथ भी एक खास डांस किया है. जिसकी प्लानिंग उन्होंने नूपुर के लिए की थी. यह बहुत इमोशनल पल था.

कृति सेनन ने अपनी बहन के संगीत में कई गानों पर डांस किया

कृति सेनन ने अपनी बहन की संगीत सेरेमनी में कई हिंदी और भोजपुरी गानों पर डांस किया है. उनके एनर्जेटिक मूव्स देखकर सब खुश हो गए. असली मज़ा तब आया जब वरुण शर्मा “लगावे तू जब लिपस्टिक” पर डांस कर रहे थे और कृति भी उनके साथ शामिल हो गईं. फिर उन्होंने इतने जोश से डांस किया कि सब हैरान रह गए. यूजर्स ने इस वीडियो पर खूब कमेंट्स किए हैं.

कृति सेनन का डांस देखने के बाद यूजर्स ने ये कहा?

एक ने लिखा, “क्या हाई-प्रोफाइल शादियों में भी भोजपुरी गाने बजते हैं?” दूसरे ने लिखा, “वाह, कृति ने भोजपुरी गाने पर तो कमाल ही कर दिया.” एक ने कमेंट किया “वाह, इस लेवल की शादियों में भी लॉलीपॉप गाना बज रहा है.” एक यूजर ने कृति के लिए लिखा, “कृति को देखकर उनके रिश्तेदार ज़रूर कह रहे होंगे, ‘तुम्हारी छोटी बहन की शादी हो गई, तुम कब शादी करोगी?’







कृति सेनन ने अपनी मां के साथ एक इमोशनल परफॉर्मेंस दी

नूपुर सेनन के संगीत से एक और वीडियो सामने आया है. जिसमें कृति और उनकी मां अपनी बहन के लिए एक इमोशनल परफॉर्मेंस देती नजर आ रही है. दोनों ने नूपुर पर आशीर्वाद और प्यार बरसाया है. नूपुर और स्टेबिन बेन 11 जनवरी को उदयपुर में शादी करेंगे.

बता दें कि नूपुर और स्टेबिन बेन की शादी की रस्में हल्दी सेरेमनी से शुरू हुईं. अब यह कपल 11 जनवरी को क्रिश्चियन रीति-रिवाजों के अनुसार शादी करेगा. नूपुर और स्टेबिन बेन काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. नूपुर ने हाल ही में सगाई की तस्वीरें शेयर करके अपने रिश्ते को पब्लिक किया था. नूपुर और स्टेबिन कुछ दिन पहले अपनी शादी के लिए उदयपुर पहुंचे थे.