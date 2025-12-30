Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > न्यू ईयर सेलिब्रेशन से सीधे अस्पताल तक, किरण राव ने शेयर किया अपना अनुभव; क्यों 12mm अपेंडिक्स को हल्के में लेना हो सकता है खतरनाक?

Appendix Inflammation Signs: अपेंडिसाइटिस तब होता है जब अपेंडिक्स, जो बड़ी आंत से जुड़ी एक ट्यूब जैसी थैली होती है, मल, इन्फेक्शन या सूजन से बंद हो जाती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 30, 2025 11:58:42 PM IST

Kiran Rao Appendix Surgery Recovery: ‘लापता लेडीज़’ की मशहूर फिल्म डायरेक्टर किरण राव को हाल ही में नए साल की शुरुआत में, 2026 शुरू होने से ठीक पहले, एक मेडिकल समस्या का सामना करना पड़ा. अपेंडिक्स में सूजन के कारण मुंबई के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में उनकी अपेंडिक्स की सर्जरी हुई, जिसका साइज़ 12 mm डायमीटर का था.

अब वह सर्जरी से ठीक हो गई हैं और घर लौट आई हैं, और उन्होंने इंस्टाग्राम पर ‘सिचुएशन के ड्रामे को नज़रअंदाज़ करते हुए’ एक पोस्ट किया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, “मैं 2026 में पार्टी करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, तभी मेरे अपेंडिक्स ने मुझे धीमा होने, गहरी सांस लेने और शुक्रगुजार होने की याद दिलाई.”

सर्जरी के बाद किरण राव ने क्या कुछ कहा?

किरण नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थीं, तभी पेट दर्द के कारण उन्हें अपने अपेंडिक्स का इलाज करवाना पड़ा. उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों, जिसमें आमिर खान भी शामिल हैं, और अपने सर्जन, डॉ. कायोमर्ज़ कपाड़िया को श्रेय दिया, जिन्होंने 10.5mm कैथेटर के ज़रिए सूजे हुए अपेंडिक्स को हटाने के लिए सफल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की. उनकी पोस्ट में बताया गया कि सर्जरी के बाद उनके शरीर में एक असामान्य एलर्जिक रिएक्शन हुआ, जिससे उनके होंठ सूज गए, जिस पर उनके दोस्तों ने मज़ाक किया.

अपेंडिसाइटिस के कारण

अपेंडिसाइटिस तब होता है जब अपेंडिक्स, जो बड़ी आंत से जुड़ी एक ट्यूब जैसी थैली होती है, मल, इन्फेक्शन या सूजन से बंद हो जाती है. इससे बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सूजन और संभावित रूप से फटने का खतरा होता है. हालांकि यह किसी को भी हो सकता है, लेकिन खतरा और संवेदनशीलता 10 से 30 साल की उम्र के बीच होती है, हालांकि किरण राव की स्थिति यह साबित करती है कि किसी भी उम्र में किसी को भी यह हो सकता है.

ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें

दर्द शुरू में नाभि के आसपास हो सकता है और फिर पेट के निचले दाहिने हिस्से में चला जाता है, जो व्यायाम, खांसने या चलने-फिरने से और तेज़ हो जाता है. अन्य लक्षणों में शामिल हो सकते हैं: मतली, उल्टी, भूख न लगना, हल्का बुखार, कब्ज और दस्त. क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं, खासकर बच्चों और गर्भवती मरीजों के मामलों में, और तेज़ी से बढ़ते दर्द के लिए तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है.

इलाज की प्रक्रिया

अपेंडिसाइटिस के इलाज में डॉक्टर शुरू में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी करते हैं, जो छोटे चीरे वाली तकनीकों का इस्तेमाल करके की जाने वाली सर्जरी का गोल्ड स्टैंडर्ड है. किरण राव की हेल्थ की खास स्थिति में, मिनिमली इनवेसिव प्रोसीजर से मरीज़ को जल्दी डिस्चार्ज और रिकवरी में मदद मिली. मेयो क्लिनिक बताता है कि सर्जरी से अपेंडिसाइटिस फटने से होने वाले पेरिटोनिटिस नाम के गंभीर इन्फेक्शन को रोका जा सकता है. ज़्यादातर मरीज़ प्रोसीजर के 1 से 2 दिन बाद घर जा पाते हैं और उन्हें जल्द ही अपनी एक्टिविटीज़ फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, हालांकि कुछ हफ़्तों तक भारी सामान उठाने से बचना चाहिए. एनर्जी लेवल को वापस आने में 2 से 4 हफ़्ते लग सकते हैं, और हाइड्रेशन, ज़्यादा फाइबर वाले खाने और बुखार जैसे कारक इसमें भूमिका निभाते हैं.

क्या इसे रोका जा सकता है?

कोई पक्का तरीका नहीं है, लेकिन फल, सब्ज़ियों और साबुत अनाज से पर्याप्त फाइबर लेने से ब्लॉकेज का खतरा कम होता है, और एक्सरसाइज़, हाइड्रेशन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं का मैनेजमेंट यह सुनिश्चित करता है कि आंतें स्वस्थ रहें, लेकिन किरण राव का मामला यह भी याद दिलाता है कि शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए, जो कई बार बिल्कुल उल्टे हो सकते हैं.

