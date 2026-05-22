Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > King Movie Cast: ‘किंग’ में विलेन बन धमाका करेंगे अभिषेक बच्चन, 31 साल बाद अनिल कपूर संग दिखेगी शाहरुख की जोड़ी, जानें अन्य स्टार कास्ट

King Movie Cast: ‘किंग’ में विलेन बन धमाका करेंगे अभिषेक बच्चन, 31 साल बाद अनिल कपूर संग दिखेगी शाहरुख की जोड़ी, जानें अन्य स्टार कास्ट

King Movie Cast: शाहरुख खान की नई फिल्म आने वाली है किंग जिसका लोगों को बेसबरी से इंतजार. आइए जानते हैं फिल्म की स्टारकास्ट के बारे में. फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म का निर्देशन फेमस निर्देशक सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, जो इससे पहले कई बड़ी एक्शन और ब्लॉकबस्टर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 22, 2026 1:24:54 PM IST

King Movie Cast: ‘किंग’ में विलेन बन धमाका करेंगे अभिषेक बच्चन, 31 साल बाद अनिल कपूर संग दिखेगी शाहरुख की जोड़ी, जानें अन्य स्टार कास्ट


King Movie Cast: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म‘किंग’ इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म की घोषणा के बाद से ही फैंस इसके बारे में हर छोटी-बड़ी अपडेट जानने के लिए उत्साहित हैं. खास बात ये है कि ये फिल्म एक बड़ी मल्टीस्टारर फिल्म होने वाली है, जिसमें कई दिग्गज कलाकार एक साथ नजर आएंगे. यही वजह है कि रिलीज से पहले ही फिल्म का जबरदस्त बज बना हुआ है.

फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म का निर्देशन फेमस निर्देशक सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, जो इससे पहले कई बड़ी एक्शन और ब्लॉकबस्टर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं. माना जा रहा है कि ‘किंग’ में लोगों को एक्शन, इमोशन और दमदार स्टारकास्ट का शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा.

You Might Be Interested In

 फिल्म में नजर आएंगे कई बड़े सितारे

‘किंग’ की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टारकास्ट है. फिल्म में दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आएंगी और वो एक बार फिर शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखाई देंगी. दोनों की जोड़ी को लोग पहले भी काफी पसंद कर चुके हैं.

इसके अलावा, शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी. ये फिल्म उनके करियर के लिए भी काफी खास मानी जा रही है.

 विलेन के रोल में दिखेंगे अभिषेक बच्चन

फिल्म में अभिषेक बच्चन एक दमदार विलेन के किरदार में नजर आएंगे. लंबे समय बाद लोगों को उनका अलग अंदाज देखने को मिलेगा. वहीं, अनिल कपूर भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. खास बात ये है कि शाहरुख खान और अनिल कपूर करीब 31 साल बाद एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे. उन्होंने आखिरी बार फिल्म ‘त्रिमूर्ति’ में साथ काम किया था.

 सपोर्टिंग कास्ट भी है बेहद दमदार

फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट भी काफी मजबूत नजर आ रही है. इसमें जयदीप अहलावत, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ और रानी मुखर्जी जैसे बड़े कलाकार शामिल हैं. इन सितारों की मौजूदगी फिल्म को और ज्यादा खास बना रही है. इसके अलावा अक्षय ओबेरॉय, अभय वर्मा, राघव जुयाल, फहीम फाजली और करणवीर मल्होत्रा भी फिल्म का हिस्सा होंगे. इनमें से कई कलाकार पहली बार शाहरुख खान के साथ काम करते नजर आएंगे.

‘किंग’ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि बड़े सितारों का बड़ा संगम मानी जा रही है. फिल्म में कई ऐसे कलाकार साथ दिखाई देंगे, जिन्होंने वर्षों बाद एक-दूसरे के साथ काम किया है. यही कारण है कि लोगों के बीच इस फिल्म को लेकर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि रिलीज के बाद ‘किंग’ बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा धमाका करती है.

Tags: entertainment newsKing Movie Castshahrukh khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट कॉफी पीना सही या गलत?

May 21, 2026

चिया सीड्स की 4 मजेदार और हेल्दी डिशेज

May 21, 2026

IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 15...

May 21, 2026

दही खाने का सही समय क्या है? 90% लोग नहीं...

May 21, 2026

गर्मी से राहत दिलाएगी ठंडी-ठंडी पुदीना शिकंजी

May 20, 2026

पतले और झड़ते बालों से राहत दिलाएंगे ये 5 तेल

May 20, 2026
King Movie Cast: ‘किंग’ में विलेन बन धमाका करेंगे अभिषेक बच्चन, 31 साल बाद अनिल कपूर संग दिखेगी शाहरुख की जोड़ी, जानें अन्य स्टार कास्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

King Movie Cast: ‘किंग’ में विलेन बन धमाका करेंगे अभिषेक बच्चन, 31 साल बाद अनिल कपूर संग दिखेगी शाहरुख की जोड़ी, जानें अन्य स्टार कास्ट
King Movie Cast: ‘किंग’ में विलेन बन धमाका करेंगे अभिषेक बच्चन, 31 साल बाद अनिल कपूर संग दिखेगी शाहरुख की जोड़ी, जानें अन्य स्टार कास्ट
King Movie Cast: ‘किंग’ में विलेन बन धमाका करेंगे अभिषेक बच्चन, 31 साल बाद अनिल कपूर संग दिखेगी शाहरुख की जोड़ी, जानें अन्य स्टार कास्ट
King Movie Cast: ‘किंग’ में विलेन बन धमाका करेंगे अभिषेक बच्चन, 31 साल बाद अनिल कपूर संग दिखेगी शाहरुख की जोड़ी, जानें अन्य स्टार कास्ट