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इस एक्टर संग किए गाने ने रातों रात बनाया स्टार, फिर एक दम से क्यों गायब हुई एक्ट्रेस, जानें अब कहां हैं Kimi Katkar?

Who is Kimi Katkar: ‘जुम्मा चुम्मा’ से रातोंरात स्टार बनीं इस एक्ट्रेस ने करियर के पीक पर अचानक बॉलीवुड छोड़ दिया. आखिर ऐसा क्या हुआ कि ग्लैमर की दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गईं?

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 24, 2026 10:56:32 AM IST

इस एक्टर संग किए गाने ने रातों रात बनाया स्टार, फिर एक दम से क्यों गायब हुई एक्ट्रेस, जानें अब कहां हैं Kimi Katkar?


Kimi Katkar Actress: 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड की चमकती हुई एक्ट्रसेज में किमी काटकर का नाम बेहद खास माना जाता था. अपनी खूबसूरती, बोल्ड अंदाज और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई. अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म हम के सुपरहिट गाने ‘जुम्मा चुम्मा दे दे’ ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया था. उस दौर में किमी का ग्लैमरस अंदाज और बेबाक एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आती थी, लेकिन करियर की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद उन्होंने अचानक फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली.

‘जुम्मा चुम्मा’ गाने की जबरदस्त सफलता के बाद किमी काटकर को लोग ‘जुम्मा चुम्मा गर्ल’ के नाम से पहचानने लगे. उन्होंने अमिताभ बच्चन, गोविंदा, धर्मेंद्र, अनिल कपूर और रजनीकांत जैसे कई बड़े सितारों के साथ काम किया. अपने दौर की सबसे ग्लैमरस और बोल्ड एक्ट्रेसेज में गिनी जाने वाली किमी ने कम समय में ही बड़ी लोकप्रियता हासिल कर ली थी.

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 करियर के पीक पर छोड़ दी फिल्म इंडस्ट्री

जब किमी काटकर का करियर ऊंचाइयों पर था, तभी उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला कर लिया. साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म ‘हमला’ के बाद उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेज के साथ होने वाले भेदभाव और निजी जिंदगी को समय देने की चाहत की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया था.

 शादी के बाद बदल गई जिंदगी

किमी काटकर ने फेमस कमर्शियल फोटोग्राफर और विज्ञापन फिल्ममेकर शांतनु शोरे से शादी की. दोनों का एक बेटा है, जिसका नाम सिद्धार्थ है. शादी के बाद किमी लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहीं, लेकिन बाद में वो भारत लौट आईं.

फिल्मों से दूरी बनाने के बाद किमी काटकर ने खुद को पूरी तरह ग्लैमर वर्ल्ड से अलग कर लिया. आज वो गोवा में अपने परिवार के साथ सुकून भरी जिंदगी जी रही हैं. हालांकि, उन्होंने लंबे समय से फिल्मों में काम नहीं किया है, लेकिन 80 और 90 के दशक के लोग आज भी उन्हें उनकी फिल्मों और सुपरहिट गानों के लिए याद करते हैं.

Tags: amitabh bachchanentertainment newsjumma chumma songKimi Katkar
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