‘डिलीवरी के बाद मेरी बॉडी…’, ‘वॉर 2’ में बिकिनी सीन पर कियारा का रिएक्शन, प्रेग्नेंसी को लेकर ये क्या बोल गईं एक्ट्रेस?

Kiara Advani Bikni Look: एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने इस साल 15 जुलाई को अपने पहले बच्चे, सारायाह का स्वागत किया. इसके एक महीने बाद, 14 अगस्त को कियारा की फिल्म वॉर 2 सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई. वोग के साथ एक इंटरव्यू में, एक्ट्रेस ने फिल्म के अपने वायरल बिकिनी सीन पर अपना रिएक्शन शेयर किया,

By: Heena Khan | Published: December 24, 2025 8:41:41 AM IST

Kiara Advani reveals reaction to her viral bikini scene
Kiara Advani reveals reaction to her viral bikini scene


Kiara Advani Bikni Look: एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने इस साल 15 जुलाई को अपने पहले बच्चे, सारायाह का स्वागत किया. इसके एक महीने बाद, 14 अगस्त को कियारा की फिल्म वॉर 2 सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई. वोग के साथ एक इंटरव्यू में, एक्ट्रेस ने फिल्म के अपने वायरल बिकिनी सीन पर अपना रिएक्शन शेयर किया, खासकर जब प्रेग्नेंसी के बाद उनका शरीर ‘बहुत अलग’ दिख रहा था.

कियारा आडवाणी का वॉर 2 बिकिनी सीन पर रिएक्शन

कियारा ने इंटरव्यू में बताया कि आजकल मानसिक थकान दूर करने के लिए वोसारायाह के सोते समय हंसने की आवाज़’ सुनती हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे पल और कुल मिलाकर मातृत्व ने उनके शरीर के साथ उनके रिश्ते को बदल दिया है. एक्ट्रेस का कहना है कि मातृत्व की तुलना में एक-दो किलो वज़न कम होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मातृत्व ने उन्हें अपने शरीर की कद्र करना सिखाया है.

बिकनी लुक को लेकर क्या बोलीं कियारा

एक्ट्रेस ने जानकारी दी है कि उन्होंने वॉर 2 के बिकिनी शॉट के लिए “बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन” के साथ ट्रेनिंग की थी, लेकिन फिल्म तब रिलीज़ हुई जब उन्होंने अभी-अभी बच्चे को जन्म दिया था, और उनका “शरीर बहुत अलग दिख रहा था.” कियारा कहती हैं, “डिलीवरी के बाद, मेरे मन में एक ख्याल आया, ‘मैंने यह पहले भी किया है, मैं इसे फिर से करूँगी.’ फिर मुझे एहसास हुआ कि यह सबसे अच्छी बॉडी होने के बारे में नहीं है. जब मैं अपने शरीर को देखती हूँ, तो मुझे लगता है, ‘वाह, तुमने एक इंसान को बनाया है.’ इसकी कोई तुलना नहीं है. अब, मैं जिस भी शेप या साइज़ में हूँ, मैं हमेशा अपने शरीर की इज़्ज़त करूँगी. आपको अपने शरीर की इज़्ज़त करनी होगी कि वो आपके लिए क्या कर सकता है.” कियारा ने वॉर 2 के गाने ‘आवन जावन‘ के लिए बिकिनी पहनी थी, और वे सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे.

