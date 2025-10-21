मां बनने के बाद पहली बार दिखीं Kiara Advani, दिवाली में पति सिद्धार्थ के साथ की ट्विनिंग

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) मां बनने के बाद पहली बार नज़र आई हैं. कियारा ने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) के साथ दिवाली के मौके पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में कियारा यलो अनारकली सूट में नजर आ रही हैं. सिद्धार्थ भी यलो कुर्ता पायजामा में नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने इन्स्टाग्राम पर लिखा, हैप्पी दीवाली, लव, लाइट एंड सनशाइन.

कियारा ने जैसे ही वीडियो शेयर किया, इसे वायरल होने में देर नहीं लगी और लोग कियारा के पोस्ट प्रेग्नेंसी ग्लो के लिए उनकी तारीफ करने लगे.कियारा ने यलो अनारकली के साथ पिंक बॉर्डर दुपट्टा कैरी किया था. उनके बाल खुले हुए थे और माथे पर बिंदी उनके लुक में चार चांद लगा रही थी. वीडियो में कियारा सिद्धार्थ के साथ हंसी-ख़ुशी क्यूट और लवी डवी पोज़ देती नजर आई हैं.

पेरेंट्स बनने के बाद पहली दिवाली

सिद्धार्थ और कियारा के लिए ये दिवाली इसलिए खास है क्योंकि पेरेंट्स बनने के बाद उनकी ये पहली दिवाली है. दोनों इसी साल जुलाई में एक बेटी के पेरेंट्स बने थे. बेबी गर्ल को जन्म देने के बाद कियारा पब्लिकली कहीं नजर नहीं आई थीं. यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी किसी पोस्ट में उन्हें नहीं देखा गया था. पेरेंट्स बनने को लेकर सिद्धार्थ ने द कपिल शर्मा शो में कहा था, हमारे शेड्यूल पूरी तरह चेंज हो चुके हैं…चाहे खाना हो या स्लीपिंग पैटर्न्स…अब हम देर रात तक जागते हैं लेकिन ये अलग किस्म की थकान है.

2023 में हुई थी शादी

सिद्धार्थ और कियारा ने 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में शादी की थी. इससे पहले इन्होंने काफी समय तक एक-दूसरे को डेट किया था.