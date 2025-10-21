Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > मां बनने के बाद पहली बार दिखीं Kiara Advani, दिवाली में पति सिद्धार्थ के साथ की ट्विनिंग

मां बनने के बाद पहली बार दिखीं Kiara Advani, दिवाली में पति सिद्धार्थ के साथ की ट्विनिंग

मां बनने के बाद कियारा आडवाणी पहली बार नजर आई हैं. उन्होंने दिवाली के मौके पर एक वीडियो शेयर करते हुए फैंस को दिवाली की बधाई दी है.

By: Kavita Rajput | Published: October 21, 2025 9:38:34 AM IST

मां बनने के बाद पहली बार दिखीं Kiara Advani, दिवाली में पति सिद्धार्थ के साथ की ट्विनिंग

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) मां बनने के बाद पहली बार नज़र आई हैं. कियारा ने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) के साथ दिवाली के मौके पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में कियारा यलो अनारकली सूट में नजर आ रही हैं. सिद्धार्थ भी यलो कुर्ता पायजामा में नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने इन्स्टाग्राम पर लिखा, हैप्पी दीवाली, लव, लाइट एंड सनशाइन. 

कियारा ने जैसे ही वीडियो शेयर किया, इसे वायरल होने में देर नहीं लगी और लोग कियारा के पोस्ट प्रेग्नेंसी ग्लो के लिए उनकी तारीफ करने लगे.कियारा ने यलो अनारकली के साथ पिंक बॉर्डर दुपट्टा कैरी किया था. उनके बाल खुले हुए थे और माथे पर बिंदी उनके लुक में चार चांद लगा रही थी. वीडियो में कियारा सिद्धार्थ के साथ हंसी-ख़ुशी क्यूट और लवी डवी पोज़ देती नजर आई हैं.

View this post on Instagram

A post shared by KIARA (@kiaraaliaadvani)

पेरेंट्स बनने के बाद पहली दिवाली 
सिद्धार्थ और कियारा के लिए ये दिवाली इसलिए खास है क्योंकि पेरेंट्स बनने के बाद उनकी ये पहली दिवाली है. दोनों इसी साल जुलाई में एक बेटी के पेरेंट्स बने थे. बेबी गर्ल को जन्म देने के बाद कियारा पब्लिकली कहीं नजर नहीं आई थीं. यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी किसी पोस्ट में उन्हें नहीं देखा गया था. पेरेंट्स बनने को लेकर सिद्धार्थ ने द कपिल शर्मा शो में कहा था, हमारे शेड्यूल पूरी तरह चेंज हो चुके हैं…चाहे खाना हो या स्लीपिंग पैटर्न्स…अब हम देर रात तक जागते हैं लेकिन ये अलग किस्म की थकान है. 

2023 में हुई थी शादी 
सिद्धार्थ और कियारा ने 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में शादी की थी. इससे पहले इन्होंने काफी समय तक एक-दूसरे को डेट किया था.    

Tags: kiara advaniKiara Advani Baby Girlsidharth malhotraSidharth Malhotra Baby Girl
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोज़ाना आइस एप्पल खाने से होंगे ये 8 जबरदस्त फायदे!

October 21, 2025

सिर्फ 5 मिनट में बनाएं भाई दूज के लिए स्टाइलिश...

October 21, 2025

स्टीमिंग और बॉइलिंग में क्या है फर्क? जानें कौन सा...

October 21, 2025

बेजान त्वचा से चाहते हैं छुटकारा? इन 5 Food Items...

October 20, 2025

यौन संबंध बनाने से पहले क्या खाने से बढ़ सकता...

October 20, 2025

घिसी-पिटी सेक्स लाइफ बन जाएगी मजेदार, आजमाएं ये 7 टिप्स

October 19, 2025
मां बनने के बाद पहली बार दिखीं Kiara Advani, दिवाली में पति सिद्धार्थ के साथ की ट्विनिंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मां बनने के बाद पहली बार दिखीं Kiara Advani, दिवाली में पति सिद्धार्थ के साथ की ट्विनिंग
मां बनने के बाद पहली बार दिखीं Kiara Advani, दिवाली में पति सिद्धार्थ के साथ की ट्विनिंग
मां बनने के बाद पहली बार दिखीं Kiara Advani, दिवाली में पति सिद्धार्थ के साथ की ट्विनिंग
मां बनने के बाद पहली बार दिखीं Kiara Advani, दिवाली में पति सिद्धार्थ के साथ की ट्विनिंग