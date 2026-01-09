Khushi Mukherjee Viral Video: शिव तांडव पर खुशी मुखर्जी का बोल्ड डांस, भक्तों का खून खौल उठा; बोले – ‘ये महादेव का अपमान’!

Khushi Mukherjee Shiv Tandav Dance Performance: एक्ट्रेस और मॉडल खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) अक्सर अपने बोल्ड और बेबाक अंदाज को लेकर चर्चाओं में रहती हैं. वहीं अब एक बार फिर खुशी सुर्खियों का हिस्सा बन चुकी हैं. खुशी के एक वीडियो ने वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. वीडियो में एक्ट्रेस ‘शिव तांडव’ पर एक डांस परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसके बाद नेटिजन्स का पारा हाई हो गया है.

खुशी का ‘शिव तांडव’

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के अकाउंट Tadka Bollywood पर खुशी का यह वीडियो शेयर किया गया है. जिसमें वह शिव तांडव पर डांस कर रही हैं. खुशी के इस डांस को देख नेटिजन्स का खून खोल गया है. वह वीडियो को लेकर एक्ट्रेस को ट्रोल करने लगे हैं. एक ने तो यहां तक कह दिया है कि तुम रहने दो..एक यूजर ने लिखा कि ‘इसे तांडव नहीं बार में डांस करना चाहिए.’ एक और यूजर ने लिखा -‘ये महादेव का अपमान’, एक ने लिखा कि ‘मत करो बहन सुर लय ताल बिल्कुल भी नहीं मेल खा रहे …मतलब तुझे डांस नहीं आता’

सूर्यकुमार यादव और खुशी मुखर्जी का रिश्ता?

खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. वह हमेशा अपने बोल्ड वीडियो, आउटफिट और बयानों को लेकर चर्चाओं में रहती हैं. कुछ समय पहले उन्होंने भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव को एक ऐसा बयान दिया था, जिसके बाद भी वह फंस गई थीं. एक्ट्रेस का दावा था कि सूर्यकुमार यादव ने उन्हें मैसेज करते थे.