बोल्डनेस या अश्लीलता? खुशी मुखर्जी ने पार की सारी हदें, कटी-फटी ड्रेस देख यूजर्स का ठनका माथा

Khushi Mukherjee Viral Video : सोशल मीडिया सेंसेशन खुशी मुखर्जी एक बार फिर से अपने बोल्ड लुक को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. इस हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं. वैसे तो खुशी अपने बोल्ड लुक को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहती हैं. उनके न्यब़ फोटोशूट और बोल्ड तस्वीरें इंस्टाग्राम पर छाई रहती हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहे वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया है. वीडियो में खुशी ब्लैक कलर का आउटफिट पहने हुए नजर आ रही हैं. आउटफिट दोनों साइड से ऊपर से लेकर नीचे तक स्लिट है. अंदर से सबकुछ बाहर नजर आ रहा है. खुशी ने अंदर कुछ नहीं पहना है. लोग उन्हें देख हैरान रह गए हैं. वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है.

यूजर्स ने लगाई क्लास

इस वीडियो को देख सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा हुआ है. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- मुझे ऑनलाइन शर्म आ रही है. एक और यूजर ने लिखा – मीडिया इसे क्यों दिखा रही है. उन्हें इसे नजरअंदाज करना चाहिए. एक ने लिखा- अब लोग बोलेंगे लड़कों की नजर खराब है. एक ने लिखा – इसे देख आदी मानव युग की याद आ जाती है, उस समय महिलाएं इसी तरह से रहती होंगी. इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 4.662 हजार लोग लाइक कर चुके हैं. वहीं 22 हजार लोगों ने शेयर किया है. हालांकि, इनखबर इस वीडियो को पुष्टी नहीं करता है, यह AI या नहीं इसकी जानकारी फिलहाल मौजूद नहीं है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे खुशी मुखर्जी ने अपने इंस्टा अकाउंट से शेयर नहीं किया है।