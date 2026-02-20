Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > बोल्डनेस या अश्लीलता? खुशी मुखर्जी ने पार की सारी हदें, कटी-फटी ड्रेस देख यूजर्स का ठनका माथा

बोल्डनेस या अश्लीलता? खुशी मुखर्जी ने पार की सारी हदें, कटी-फटी ड्रेस देख यूजर्स का ठनका माथा

Khushi Mukherjee Viral Video : खुशी मुखर्जी एक बार फिर अपने बोल्ड लुक को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है. जिसे देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं.

By: Preeti Rajput | Published: February 20, 2026 10:05:55 AM IST

सोशल मीडिया सेंसेशन खुशी मुखर्जी एक बार फिर से अपने बोल्ड लुक को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं
सोशल मीडिया सेंसेशन खुशी मुखर्जी एक बार फिर से अपने बोल्ड लुक को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं


Khushi Mukherjee Viral Video : सोशल मीडिया सेंसेशन खुशी मुखर्जी एक बार फिर से अपने बोल्ड लुक को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. इस हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं. वैसे तो खुशी अपने बोल्ड लुक को लेकर आए दिन सुर्खियों  में रहती हैं. उनके न्यब़ फोटोशूट और बोल्ड तस्वीरें इंस्टाग्राम पर छाई रहती हैं. 

You Might Be Interested In

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो 

सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहे वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया है. वीडियो में खुशी ब्लैक कलर का आउटफिट पहने हुए नजर आ रही हैं. आउटफिट दोनों साइड से ऊपर से लेकर नीचे तक स्लिट है. अंदर से सबकुछ बाहर नजर आ रहा है. खुशी ने अंदर कुछ नहीं पहना है. लोग उन्हें देख हैरान रह गए हैं. वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है. 

यूजर्स ने लगाई क्लास

इस वीडियो को देख सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा हुआ है. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- मुझे ऑनलाइन शर्म आ रही है. एक और यूजर  ने लिखा – मीडिया इसे क्यों दिखा रही है. उन्हें इसे नजरअंदाज करना चाहिए. एक ने लिखा- अब लोग बोलेंगे लड़कों की नजर खराब है. एक ने लिखा – इसे देख आदी मानव युग की याद आ जाती है, उस समय महिलाएं इसी तरह से रहती होंगी. इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 4.662 हजार लोग लाइक कर चुके हैं. वहीं 22 हजार लोगों ने शेयर किया है.  हालांकि, इनखबर इस वीडियो को पुष्टी नहीं करता है, यह AI या नहीं इसकी जानकारी फिलहाल मौजूद नहीं है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे खुशी मुखर्जी ने अपने इंस्टा अकाउंट से शेयर नहीं किया है। 

You Might Be Interested In
Tags: Khushi Mukherjeeviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चूर-चूर हुआ ‘अनुपमा’ का घमंड, ये टीवी शो बना नंबर...

February 19, 2026

Skincare Tips: क्यों हो जाते हैं स्ट्रॉबेरी लेग्स, क्या है...

February 19, 2026

खाली पेट बड़ी इलायची खाने के अनगिनत फायदे

February 18, 2026

आप भी बदलना चाहते हैं वोटर ID कार्ड में एड्रेस,...

February 18, 2026

दिखना है सबसे हटके? इस रमजान पहनें एक से बढ़कर...

February 17, 2026

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये...

February 17, 2026
बोल्डनेस या अश्लीलता? खुशी मुखर्जी ने पार की सारी हदें, कटी-फटी ड्रेस देख यूजर्स का ठनका माथा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बोल्डनेस या अश्लीलता? खुशी मुखर्जी ने पार की सारी हदें, कटी-फटी ड्रेस देख यूजर्स का ठनका माथा
बोल्डनेस या अश्लीलता? खुशी मुखर्जी ने पार की सारी हदें, कटी-फटी ड्रेस देख यूजर्स का ठनका माथा
बोल्डनेस या अश्लीलता? खुशी मुखर्जी ने पार की सारी हदें, कटी-फटी ड्रेस देख यूजर्स का ठनका माथा
बोल्डनेस या अश्लीलता? खुशी मुखर्जी ने पार की सारी हदें, कटी-फटी ड्रेस देख यूजर्स का ठनका माथा