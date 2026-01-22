‘500 करोड़ का केस करूंगी…’, सूर्यकुमार यादव को लेकर ये क्या बोल गईं Khushi Mukherjee; फिर गरमाया विवाद

Suryakumar Yadav Khushi Mukherjee Controversy: टीवी एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी और भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाल ही में सूर्यकुमार यादव के फैन ने खुशी के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानी का मुकदमा दायर किया था. वहीं अब खुशी मुखर्जी ने पलटवार करते हुए सुर्यकुमार पर 500 करोड़ का केस दर्ज करने के बाद कही है. सोशल मीडिया पर खुशी मुखर्जी का ये बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस तरह के बयान के बाद एक्ट्रेस ने एक बार फि विवाद को बढ़ावा दिया है.

खुशी कपूर का बयान

खुशी मुखर्जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दावा किया था कि भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव उन्हें मैसेज करते थे. इस बयान के बाद एक्ट्रेस विवादों में बुरी तरह से फंस गईं. सूर्यकुमार यादव के एक फैन और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी ने एक्ट्रेस पर 100 करोड़ का मुकदमा दायर कर दिया. वहीं खुशी ने अब इस पर पलटवार करते हुए एक बड़ा बयान दे दिया है.

500 करोड़ का दर्ज कराएंगी केस

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, खुशी मुखर्जी ने हाल ही में पैप्स से बातचीत के दौरान कहा कि ‘अगर सूर्यकुमार यादव इस मानहानी केस को हार जाते हैं. तो फिर मैं उनके खिलाफ 500 करोड़ा का मुकदमा दर्ज कराउंगी. खुशी मुखर्जी ने ये भी दावा किया कि सुर्यकुमार के साथ उनकी बातचीत काफी दोस्ताना अंदाज में हुई थी. खुशी ने कहा कि इन बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. एक्ट्रेस ने आगे कहा कि कई लोग मुझसे दोस्त की तरह ही चैट करते हैं.

क्या है पूरा विवाद?