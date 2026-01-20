Khushi Mukherjee Controversy: 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले पर खुशी मुखर्जी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- कुछ गलत मंशा नहीं..!

Khushi Mukherjee Controversy: एक्ट्रेस और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी खुशी मुखर्जी हाल ही में एक बयान को लेकर चर्चा में आ गईं हैं. ये बयान भारतीय क्रिकेटर और टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव से जुड़ा था. सोशल मीडिया पर बयान वायरल होने के बाद इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दावा किया कि उन्होंने खुशी के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का केस दर्ज किया है.

इस पूरे मामले पर अब खुशी मुखर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने सूर्यकुमार यादव के बारे में कुछ भी गलत या बदनाम करने वाला नहीं कहा. हालांकि उन्होंने ये जरूर माना कि जो बात उन्होंने कही, वो कहना जरूरी नहीं था. खुशी के मुताबिक, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि पहले बातचीत होती थी, लेकिन इसमें किसी तरह की गलत मंशा नहीं थी.

कानूनी नोटिस मिलने से इनकार

खुशी मुखर्जी ने ये भी साफ किया कि उन्हें अब तक किसी तरह का कोई कानूनी नोटिस नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स ने इस मुद्दे को बेवजह बड़ा बना दिया है. उनका कहना है कि कई बार खबरों की कमी में छोटी बात को बहुत बड़ा रूप दे दिया जाता है, जबकि असल में मामला इतना गंभीर नहीं होता.

इन्फ्लुएंसर्स पर भी साधा निशाना

खुशी ने इस विवाद को बढ़ाने वालों पर भी टिप्पणी की. बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ ध्यान पाने के लिए इस मुद्दे में कूद पड़े हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग मौके का फायदा उठाकर चर्चा में आना चाहते हैं और उन्हें इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है.

विवाद की शुरुआत कैसे हुई

ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक इंटरव्यू में खुशी मुखर्जी ने कहा कि सूर्यकुमार यादव उनसे पहले काफी मैसेज किया करते थे. उन्होंने ये भी साफ किया था कि दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं था. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और इसी के बाद मानहानि केस की बात सामने आई.

फिलहाल खुशी मुखर्जी का कहना है कि उन्होंने सच के अलावा कुछ नहीं कहा और न ही उनका इरादा किसी की छवि खराब करने का था. अब देखना यह है कि ये मामला आगे किस दिशा में जाता है.