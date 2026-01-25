लता मंगेशकर नहीं… ये थी 90s की सबसे ज्यादा डिमांड वाली आवाज, 16 भाषाओं में गाए हजारों गाने; जानें कौन है ये खूबसूरत सिंगर?

Kavita Krishnamurthy: बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति का आज जन्मदिवस है. उनका जन्म 25 जनवरी 1958 में दिल्ली में रहने वाले एक तमिल परिवार में हुआ था. कविता कृष्णमूर्ति ने बॉलीवुड के कई मशहूर म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया है. उनकी बेहतरीन सिंगिग के लिए उन्हें कई अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है. बचपन में उनका नाम श्रद्धा कृष्णमूर्ति था, लेकिन बाद में उन्हें कविता कृष्णमूर्ति नाम से पहचान मिली.

कई तरह के गाने गाए

कविता कृष्णमूर्ति ने 16 भाषाओं में करीब 18 हजार गाने गाए हैं. उन्हें उनकी बेहतरीन सिंगिंग के लिए कई अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है. साल 2025 में कविता जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया. उन्होंने गजल, पॉप, क्लासिकल जैसे कई विधा के गाने गाए हैं.

इन गाने से मिली पहचान

कविता कृष्णमूर्ति बचपन से ही लता मंगेशकर और मन्ना डे के गाने सुना करती थीं. उन्हें केवल 9 साल की उम्र में ही लता मंगेशकर के साथ गाना गाने को मिल गया था. उन्होंने बांग्ला में गाना गाया था. साल 1980 में कविता कृष्णमूर्ति ने गाना काहे को ब्याही (मांग भरो सजना) गाया. साल 1985 में उन्होंने फिल्म प्यार झुकता नहीं से कविता को सिंगर के रुप में बॉलीवुड में पहचान मिली. फिल्म कर्मा का गाना ‘ए वतन तेरे लिए’ भी उन्होंने ही गाया था. इस गाने को लोगों का खूब प्यार मिला था.

कई सुपरहिट फिल्मों के लिए गाए गाने

सुपरहिट फिल्म ‘मिस्टर इंडिया’ का गाना ‘करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से’, ‘हवा- हवाई’ भी कविता ने ही गाया था. ये गाने उनके करियर का सुपरहिट गाना गाया था. कविता ने ‘प्यार हुआ चुपके से’ को गाकर खूब पॉपूलैरिटी हासिल की थी. इस गाने को आरडी बर्मन ने कंपोज किया था. बता दें कि, उन्होंने बप्पी लहरी, कुमार सानू, उदित नारायण समेत कई दिग्गज कलाकारों के साथ भी काम किया है.

कविता कृष्णमूर्ति की पर्सनल लाइफ

कविता कृष्णमूर्ति की ने वायलिनिस्ट एल सुब्रमण्यम से 1999 में शादी की. सुब्रमण्यम पहले से शादीशुदा थे हालांकि उनकी पत्नी का निधन हो गया था. पहली शादी से उनके चार बच्चे थे. वहीं कविता का कोई भी बच्चा नहीं है. फिलहाल कविता फिल्मों में कम ही गाना गाती हैं. लेकिन उनके शोज पूरी दुनिया में होते हैं.