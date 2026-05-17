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Katrina ने दिखाई बेटे विहान की पहली झलक! ऐसे बनाया Vicky Kaushal का जन्मदिन और भी स्पेशल

Vicky Kaushal Birthday: कैटरीना कैफ़ ने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर करके अपने पति विकी कौशल का 38वां जन्मदिन सचमुच खास बना दिया. शनिवार को, उन्होंने इंस्टाग्राम पर जाकर जन्मदिन की एक दिल से निकली बधाई दी.

By: Heena Khan | Published: May 17, 2026 11:04:15 AM IST

vicky kaushal birthday
vicky kaushal birthday


Vicky Kaushal Birthday: कैटरीना कैफ़ ने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर करके अपने पति विकी कौशल का 38वां जन्मदिन सचमुच खास बना दिया. शनिवार को, उन्होंने इंस्टाग्राम पर जाकर जन्मदिन की एक दिल से निकली बधाई दी, साथ ही परिवार की कई अनदेखी तस्वीरें भी शेयर कीं जिससे फैंस को उनकी निजी ज़िंदगी की एक दुर्लभ और दिल को सुकून देने वाली झलक मिली. 

विहान की दिखाई पहली झलक 

इस पोस्ट में, कैटरीना ने आभार, आस्था और सब्र के बारे में बात की, और इस बात पर गौर किया कि पिछले कुछ सालों में उनकी ज़िंदगी कितनी बदल गई है. इस पोस्ट की सबसे खास बात थी उनके नन्हे बेटे, विहान की पहली झलक. इस जोड़े ने यह जन्मदिन अपने नन्हे फरिश्ते के साथ मनाया, जिससे यह मौका और भी ज़्यादा भावुक और यादगार बन गया. इस पोस्ट ने तुरंत ही ऑनलाइन लोगों का दिल जीत लिया. फैंस ने कमेंट सेक्शन में इस प्यारे परिवार के लिए ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं बरसा दीं. यह कैटरीना का विकी के इस खास दिन को, आम तौर पर मिलने वाली लाइमलाइट से दूर, एक खूबसूरत और निजी तरीके से मनाने का तरीका था.

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कैटरीना ने पोस्ट में क्या लिखा?

तस्वीरें शेयर करते हुए कैटरीना ने लिखा, “हैप्पी बर्थ डे…. वही जगह, 2 साल बाद, और कितना कुछ बदल गया है… प्रार्थना, सब्र और आस्था… और आज हम तुम्हारा जन्मदिन अपने नन्हे फरिश्ते के साथ, पूरे जोश और खुशी के साथ मना रहे हैं…. कैटरीना ने आगे लिखा, मेरा दिल खुशी और आभार से भरा है. पिछले कुछ सालों में तुम मेरे लिए ताकत, प्यार और रोशनी का एक मज़बूत सहारा बने हो. और 99% समय तुमने संतों जैसा सब्र दिखाया है. मैं तुमसे सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करती कि तुम कौन हो बल्कि इसलिए भी प्यार करती हूँ कि तुम मेरे उन अनगिनत सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हो, जिनके जवाब शायद तुम्हें भी पता नहीं होते.

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Tags: bollywoodkatrina kaifVicky Kaushalvicky kaushal katrina kaif
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