टाइम आ गया है…कटरीना की डिलीवरी पर विक्की कौशल ने दिया बड़ा हिंट, जल्द बनेंगे पापा

कटरीना-विक्की ने इसी साल सितंबर में प्रेग्नेंसी का खुलासा किया था. दोनों ने एक फोटो शेयर की थी जिसमें कटरीना का बेबी बंप नज़र आ रहा था.

By: Kavita Rajput | Published: October 15, 2025 10:02:24 AM IST

Katrina Kaif Pregnancy: बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ (Katrina Kaif) जल्द मां बनने वाली हैं. उनकी डिलिवरी डेट नज़दीक है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिड अक्टूबर तक कटरीना की डिलीवरी हो जाएगी. ऐसे में उनके पति और एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) ने आने वाले बच्चे को लेकर अपनी एक्साइटमेंट शेयर की है. 

हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे विक्की ने एक पिता के तौर पर लाइफ के न्यू चैप्टर को शुरू करने को लेकर बात की. उन्होंने कहा, मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जब मैं पिता बनूंगा. मेरे ख्याल से ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, एक्साइटिंग टाइम बस आ ही गया है तो बस बेसब्री से इंतजार है. विक्की ने कटरीना की जल्द डिलीवरी की ओर संकेत देते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि मैं घर से ही नहीं निकलने वाला हूं. 

विक्की के भाई ने भी दिया था रिएक्शन 
इससे पहले विक्की के भाई और एक्टर सनी कौशल ने भी कटरीना की प्रेग्नेंसी को लेकर अपना रिएक्शन दिया था. सनी ने कहा था कि उनके घर में ख़ुशी के साथ-साथ नर्वसनेस का भी माहौल है. सनी ने कहा था, खुशखबरी है और सबको बड़ी ख़ुशी है, नर्वस भी हैं कि आगे जाके क्या होगा. हम उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

सितंबर में अनाउंस की थी प्रेग्नेंसी
बता दें कि कटरीना और विक्की ने इसी साल सितंबर में प्रेग्नेंसी का खुलासा किया था. दोनों ने एक ब्लैक एंड वाइट फोटो शेयर की थी जिसमें कटरीना का बेबी बंप नज़र आ रहा था. पिछले काफी समय से कटरीना की प्रेग्नेंसी के कयास लग रहे थे लेकिन कपल इस बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा था. कटरीना और विक्की ने दिसम्बर 2021 में शादी की थी. कटरीना और विक्की में 5 साल का एज गैप है. कटरीना 42 साल की उम्र में मां बन रही हैं.  

