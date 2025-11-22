Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ₹ 1500 की फीस से 50 करोड़ तक, कार्तिक आर्यन ने 14 साल में पाई इतनी सक्सेस, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश!

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन आज अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं. नजर डालते हैं ग्वालियर की गलियों से निकलकर वह कैसे मायानगरी मुंबई पहुंचे और सक्सेस पाई.

By: Kavita Rajput | Published: November 22, 2025 12:49:21 PM IST

बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन (Kartik Aryan) आज अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं. कार्तिक का नाम बॉलीवुड के उन स्टार्स में लिया जाता है जिन्होंने अपनी जगह फिल्म इंडस्ट्री में खुद बनाई है. बिना किसी फ़िल्मी बैकग्राउंड या गॉडफादर के कार्तिक मुंबई आए, यहां संघर्ष किया और फिर धीरे-धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए. इंडस्ट्री में कार्तिक को 14 साल बीत चुके हैं. आज बर्थ डे के मौके पर नजर डालते हैं कार्तिक की लाइफ के इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स पर…

कार्तिक का जन्म ग्वालियर, मध्य प्रदेश में 22 नवंबर 1990 को हुआ था. उनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं. आर्यन ने अपनी स्कूलिंग सेंट पॉल स्कूल ग्वालियर से पूरी की. इसके बाद वह बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए मुंबई आ गए. यहां कार्तिक ने परिवार को बिना बताए फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए ऑडिशन देने शुरू कर दिया. कार्तिक अपनी कॉलेज क्लासेस बंक करके दो घंटे की ट्रैवलिंग करके ऑडिशन देने जाते थे. एक इंटरव्यू में कार्तिक ने अपने स्ट्रगलिंग पीरियड के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था, ‘मैंने अपने फिल्मों के काम करने के सपनों के बारे में मम्मी-पापा को नहीं बताया था. वो मुझे सपोर्ट नहीं कर पाते, चाहे वो इमोशनली हो या फाइनेंशियली.ग्वालियर से मुंबई आना ही किसी स्ट्रगल से कम नहीं था. घरवालों की नजर में मुंबई में पढ़ाई कर रहा था, जबकि असल में यहां फिल्मों में काम ढूंढ रहा था.’

‘काफी रिजेक्शन मिले, कोई कनेक्शन नहीं था’

कार्तिक ने आगे कहा था, ‘शुरुआत में रिजेक्शन काफी मिले. कोई कनेक्शन नहीं था. आउटसाइडर भी हूं. मैं किसी को जानता नहीं था. मुझे ऑफर भी नहीं आ रहे थे. सब कुछ खुद ही करना पड़ता था लेकिन मुझे मेरे स्ट्रगल पर गर्व है. आज जो भी हूं मैंने खुद बनाया है. किसी पर डिपेंड नहीं रहा. शुरुआत में फेसबुक, गूगल पर ऑडिशन की तलाश करता था. उसी से जानकारी मिलती थी. ढाई से तीन साल बाद ‘प्यार का पंचनामा‘ मिली. कई बार तो फिल्म के ऑडिशन के बारे में पता नहीं चलता था. मुझे जो पहला एड मिला उसके लिए 1500 रुपए मिले थे. वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. ‘प्यार का पंचनामा‘ के बाद फिर एक खराब दौर आया. एक फिल्म फ्लॉप हुई. इस पूरे सफर का जो सार है उससे लगता है की सक्सेस से ज्यादा नाकामयाबी ने मुझे सिखाया है. मैं कभी नहीं सोचता हूं कि पिछली तीन फिल्में हिट हुई हैं तो अगली तीन भी हिट होंगी. वो कुछ पक्का नहीं है.

63 हजार थी पहली फिल्म की फीस

कार्तिक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें पहली फिल्म प्यार का पंचनामा के लिए मात्र 70 हजार रुपए मिले थे जिसमें 7 हजार टैक्स में कटने के बाद 63 हजार की फीस मिली थी. अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्तिक एक फिल्म के 4050 करोड़ तक चार्ज करते हैं. लॉकडाउन में फिल्म ‘धमाका’ की शूटिंग के लिए उन्हें दस दिन के 10 करोड़ रुपए दिए गए थे.

तेजी से बढ़ी नेटवर्थ

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्तिक की 2023 में संपत्ति 39 करोड़ के आसपास थी लेकिन 2025 तक उनकी नेटवर्थ में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. अब कार्तिक की नेटवर्थ 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है. कार्तिक ने रियल एस्टेट में काफी इंवेस्टमेंट किए हुए हैं. इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी वह अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं. उन्हें प्रति ब्रांड एंडोर्समेंट तीन से पांच करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं.

सारा अली खान से जुड़ा था नाम

कार्तिक का नाम अपने फ़िल्मी करियर में कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया है. इनमें सारा अली खान, जान्हवी कपूर और अनन्या पांडे का नाम शामिल है. सारा और कार्तिक ने फिल्म ‘लव आजकल 2‘ में साथ काम किया था. इस दौरान उनकी नजदीकियों की काफी चर्चा थी लेकिन फिर इनके ब्रेकअप की खबरें भी आ गईं. इसके बाद कार्तिक का नाम 11 साल छोटी श्रीलीला से जोड़ा जाने लगा जिनके साथ वह आशिकी 3 में काम कर रहे हैं लेकिन इन खबरों पर कार्तिक ने विराम लगाते हुए कहा था, ‘मैं फिलहाल सिंगल हूं और किसी को डेट नहीं कर रहा हूं. पहले मेरी डेटिंग लाइफ को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती थीं, उनमें से कुछ सच थीं तो कुछ गलत.

उस समय, मैं नया था.लोग मुझे किसी के साथ भी रोमांटिकिली लिंक कर देते थे. मुझे अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में मीडिया से अपडेट मिलती थी. समय के साथ, मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए अधिक सावधान रहने की जरूरत है.’

कार्तिक के पास कई बड़ी फिल्में

‘भूल भुलैया 2’, ‘भूल भुलैया 3’, ‘चंदू चैंपियन’, ‘सत्यप्रेम की कथा’ और कई हिट फिल्में दे चुके कार्तिक के पास कई बड़ी फिल्में हैं. इन फिल्मों में  तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी, आशिकी 3 और नागजिला शामिल हैं. ये सभी फिल्में 202627 में रिलीज होगी.

कार्तिक की लग्जरी लाइफ

कार्तिक कभी अपने स्ट्रगल के दौरान मुंबई में एक छोटे से फ्लैट में रहते थे लेकिन अब उनके पास तकरीबन 17.50 करोड़ का लग्जरी अपार्टमेंट है. यह अपार्टमेंट उसी बिल्डिंग में है जहां कार्तिक के परिवार की एक और प्रॉपर्टी है. कार्तिक को लग्जरी गाड़ियों का भी शौक है. उनके पास 6 करोड़ की रेंज रोवर, 4.7 करोड़ की मैकलॉरेन जीटी, पौने दो करोड़ की पोर्श और 4.5 करोड़ की लेम्बोर्गिनी उरुस है.

Tags: Kartik Aryankartik aryan affairskartik aryan birthdaykartik aryan factskartik aryan movies
