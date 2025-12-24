आ थू पूरे मूड खराब कर दिया…रिलीज से पहले कार्तिक-अनन्या की फिल्म पर भड़के फैंस; जानें क्या है पूरा विवाद

Saat Samundar Paar 2.0 Song: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की आने वाली रोमांटिक कॉमेडी ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही है, और इसके लेटेस्ट म्यूजिकल कदम ने आग में घी डालने का काम किया है. मेकर्स का विश्वत्मा (1992) के आइकॉनिक ‘सात समुंदर पार’ गाने को रीक्रिएट करने का फैसला नेटिज़न्स को पसंद नहीं आया है, जिनमें से कई ने रीमिक्स को बेकार और खराब तरीके से बनाया गया बताया है.

धुरंधर और अवतार: फायर एंड ऐश जैसी बड़ी फिल्मों के चर्चे हर तरफ होने के कारण, ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ को लेकर ज़मीनी स्तर पर चर्चा कम रही है. ट्रेलर भी ज़्यादा एक्साइटमेंट पैदा करने में नाकाम रहा, और अब ‘सात समुंदर पार 2.0’ ने तो बिल्कुल ही गलत असर डाला है.

मेकर्स ने ट्रैक का नया वर्जन रिलीज़ किया

सोमवार को, मेकर्स ने कल्ट विश्वत्मा ट्रैक का नया वर्जन रिलीज़ किया, जिसे ओरिजिनली दिवंगत दिव्या भारती और सनी देओल पर फिल्माया गया था. रीक्रिएटेड वर्जन में, कार्तिक आर्यन एक प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन सेटअप में एक ग्रुप के साथ डांस करते हुए अनन्या पांडे को इंप्रेस करने की कोशिश करते दिख रहे हैं.

हालांकि, ओरिजिनल गाने के फैंस ने तुरंत बताया कि नया वर्जन धीमा, हल्का और उस असली एनर्जी से खाली लगता है जिसने ओरिजिनल गाने को पार्टी एंथम बनाया था. सोशल मीडिया पर रिएक्शन तुरंत और ज़्यादातर नेगेटिव थे.

नया वर्जन लोगों को नहीं आया पसंद

वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था, लेकिन कमेंट सेक्शन जल्दी ही आलोचनाओं से भर गया. एक नेटिज़न ने सीधे तौर पर लिखा, “यह क्या बवासीर है.” दूसरे ने कमेंट किया, “वाह..आ थू पूरे मूड खराब कर दिया.” तीसरे यूज़र ने रीमेक कल्चर पर तंज कसते हुए कहा, “बॉलीवुड ने एक और पुराने रत्न को बर्बाद कर दिया.”

कुछ कमेंट्स तो और भी ज़्यादा तीखे थे. “एनर्जी चूस डाली अच्छे खासे गाने की,” एक रिएक्शन में लिखा था, जबकि दूसरे ने लिखा, “क्यों क्यों गाना बर्बाद कर दिया?” दूसरे रीमिक्स से तुलना करते हुए, एक नेटिज़न ने मज़ाक उड़ाते हुए कहा, “इससे अच्छा तो मैं नेहा कक्कड़ का लॉलीपॉप सुन लूं.” एक खास तौर पर गुस्से वाले कमेंट में लिखा था, “मां बहन कर दी गाने की,” जो कई दर्शकों की निराशा को दिखाता है.

कार्तिक – अनन्या पांडे की फिल्म पर एक नजर

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को समीर विद्वान ने डायरेक्ट किया है, जो सत्यप्रेम की कथा के बाद कार्तिक आर्यन के साथ उनका दूसरा कोलैबोरेशन है. यह फ़िल्म धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस की है और इसमें नीना गुप्ता, जैकी श्रॉफ और टीकू तलसानिया भी सपोर्टिंग रोल में हैं. यह फ़िल्म नेगेटिव चर्चा से उबर पाएगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा.

कौन हैं सुनैना रोशन, यहां जानें उनके संघर्ष, सफलता की अनसुनी कहानी के बारे में