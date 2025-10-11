माता- पिता दोनों एक्टर, लेकिन बेटे को नहीं पसंद लाइमलाइट, Kareena Kapoor ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Kareena Kapoor on Taimur Future Plan: जब भी बॉलीवुड का कोई स्टार किड बड़ा होने लगता है तो लोग अटकले लगाना शुरू कर देते है कि यह भी अपने माता- पिता की तरह फिल्मों में काम करेगा. इसी सिलसिले में बॉलीवूड की मशहुर एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor) ने अपने बेटे तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) पर एक बड़ा खुलासा किया है. आइए विस्तार से जानें पूरी बात.

तैमूर को नहीं पसंद एक्टिंग- करीना

करीना कपूर खान हाल ही में अपनी ननद और एक्ट्रेस सोहा अली खान के नए पॉडकास्ट में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने बताया कि उनका बेटा तैमूर अली खान को एक्टिंग और ड्रामा में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है. करीना ने कहा कि जब भी उसे स्कूल में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चुननी होती, मैं उसे ड्रामा क्लास के बारे में बताती हूं. लेकिन उसका जवाब होता है नहीं मम्मा, मुझे इसमें मजा नहीं आता. मैंने उस पर कभी जोर नहीं डाला क्योंकि उसे एक्टिंग में रुचि ही नहीं है.

करीना ने बताया क्या है तैमूर को पसंद

वह एक्टर्स की बजाय क्रिकेटर्स को लेकर ज्यादा उत्साहित रहता है. करीना ने बताया कि वो मुझसे पूछता है कि क्या आप रोहित शर्मा को जानती हो? क्या आप विराट कोहली से बैट मंगवा सकती हो? क्या आपके पास मेसी का नंबर है? और मेरा होता है कि नहीं, मेरे पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं. करीना ने आगे बताया कि तैमूर को एक्टिंग की जगह कुकिंग और क्रिकेट में ज्यादा दिलचस्पी है. उसने एक बार खुद कहा था कि वह कुकरी क्लास में जाना चाहता है क्योंकि उसके पापा सैफ अली खान को भी खाना बनाना पसंद है.वह एक्टर्स की बजाय क्रिकेटर्स को लेकर ज्यादा उत्साहित रहता है. करीना ने बताया किवो मुझसे पूछता है कि क्या आप रोहित शर्मा को जानती हो? क्या आप विराट कोहली से बैट मंगवा सकती हो? क्या आपके पास मेसी का नंबर है? और मेरा होता है कि नहीं, मेरे पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं.

दादा से विरासत में मिली क्रिकेट में रुचि

बता दें कि तैमूर अली खान के परिवार में उनकी दादी से लेकर उनके पिता तक सभी ही फिल्मों के जानें- माने हस्तियों में से एक है, लेकिन उनके दादा मंसूर अली खान पटौदी क्रिकेट के जाने माने खिलाड़ी थे. इससे यह भी अटकले लगाए जा रहे है कि क्रिकेट में उनकी यह रुचि उनके दादा से उन्हें विरासत में मिली है.