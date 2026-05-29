Karan Johar: शाहरुख खान से लेकर वरुण धवन तक इन लोगों को Karan Johar ने किया अनफॉलो, आखिर क्या है वजह?

Karan Johar Unfollows Bollywood Stars: बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर करण जौहर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनका सोशल मीडिया पर लिया गया बड़ा फैसला है. करण जौहर ने अचानक कई बड़े बॉलीवुड सितारों को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया, जिसके बाद इंडस्ट्री और फैंस दोनों में चर्चा तेज हो गई.

रिपोर्ट्स के अनुसार, करण जौहर ने जिन सेलेब्स को अनफॉलो किया है उनमें शाहरुख खान, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, वरुण धवन, मनीष मल्होत्रा, मलाइका अरोड़ा और अनन्या पांडे जैसे नाम शामिल हैं. ये देखकर फैंस हैरान रह गए कि आखिर इतनी करीबी इंडस्ट्री फ्रेंड्स को उन्होंने अचानक क्यों अलग किया.

वजह निकली ‘डिजिटल डिटॉक्स’

करण जौहर ने खुद इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इस फैसले की वजह साफ की. उन्होंने बताया कि ये उनका एक ‘डिजिटल डिटॉक्स’ है. वो सोशल मीडिया पर लगने वाले समय और एनर्जी को कम करना चाहते हैं. उनका कहना है कि अनफॉलो करना किसी विवाद की वजह नहीं, बल्कि एक पर्सनल लाइफस्टाइल चेंज है. दिलचस्प बात ये है कि करण जौहर को इंस्टाग्राम पर करीब 17.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वो खुद अब सिर्फ 74 अकाउंट्स को ही फॉलो कर रहे हैं. इनमें प्रियंका चोपड़ा अब भी शामिल हैं, जबकि कई बड़े बॉलीवुड सितारे इस नई लिस्ट से बाहर हो गए हैं. इसके अलावा वो धर्मा प्रोडक्शंस के CEO अपूर्व मेहता और बिजनेस पार्टनर अदार पूनावाला जैसे प्रोफेशनल अकाउंट्स को भी फॉलो कर रहे हैं.

करण जौहर पहले भी कई बार सोशल मीडिया की नेगेटिविटी पर खुलकर बात कर चुके हैं. उन्होंने बताया था कि ऑनलाइन ट्रोलिंग और निजी जिंदगी पर उठने वाले सवालों का उन पर गहरा असर पड़ा है. एक बार उन्हें ये तक कहा गया था कि उन्होंने बच्चों से उनकी मां को अलग कर दिया, जिससे वे काफी आहत हुए थे.

वर्कफ्रंट पर करण जौहर की नई फिल्में

वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में करण जौहर की फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ रिलीज हुई थी, जिसे बॉक्स ऑफिस पर खास सफलता नहीं मिली. इसके अलावा वो जल्द ही कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म ‘नागजिला’ लेकर आने वाले हैं, जिसका काम पहले ही पूरा हो चुका है.

अब देखना होगा कि करण जौहर का ये डिजिटल डिटॉक्स कितना लंबा चलता है और क्या इसका असर उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी और पर्सनल ब्रांड पर पड़ता है या नहीं.