क्या कपिल शर्मा ने खुद के कैफे पर चलवाई गोलियां? इस फेमस एक्ट्रेस ने किया दावा

Rakhi Sawant Claims: कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ जुलाई 2025 में ब्रिटिश कोलंबिया के शहर में 'कैप्स कैफे' के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला था. इस पर कई बार फायरिंग हुई थी. हालांकि, इस घटना में किसी को चोट नहीं लगी थी.

By: Preeti Rajput | Published: February 12, 2026 8:19:18 AM IST

राखी सावंत को यह पूरा एक पब्लिसिटी स्टंट लगता है. उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कपिल ने खुद ही पब्लिसिटी के लिए, खुद के कैफे पर फायरिंग करा दी है.
Rakhi Sawant Claims: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अक्सर अपने शो को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. बीते दिनों कपिल शर्मा के कनाडा में खुले नए कैफे ‘कैप्स कैफे’ पर फायरिंग का मामला सामने आया था. कपिल के कैफे पर 3 बार फायरिंग की घटना हुई. अब इस घटना को लेकर राखी सावंत ने अपना एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है. राखी सावंत को यह पूरा एक पब्लिसिटी स्टंट लगता है. उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि  कपिल ने खुद ही पब्लिसिटी के लिए, खुद के कैफे पर फायरिंग करा दी है. 

कपिल शर्मा पर लगाए आरोप 

फिल्मज्ञान को दिए इंटरव्यू में राखी सावंत ने सस्ती पब्लिसिटी को लेकर अपनी बात रखी है. साथ ही कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर फायरिंग को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. जिसमें राखी ने बताया कि कपिल शर्मा अपना रेस्टोरेंट हिट करने के लिए खुद ही गोलियां चलवा रहे हैं. क्या हमारे बिश्नोई भाई की बंदे इतने फ्री बैठे हैं, कि इनको गोलियां मार रहे हैं? अरे तुम करो पब्लिसिटी, लेकिन हमारे भाई को बदनाम क्यों कर रहे हो? बिश्नोई गैंग को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या आप लोगों को क्या यह सस्ती पब्लिसिटी नहीं मिलती?’

3 बार चली गोलियां 

जुलाई 2025 में ब्रिटिश कोलंबिया में कॉमेडियन कपिल शर्मा और पत्नी गिन्नी चतरथ के नए खुले कैफे पर एक बार नहीं बल्कि कई गोलियां चलाई गईं. कैप्स कैफे नाम के इस कैफे का कुछ समय पहले ही ओपनिंग हुआ था. इसके गुलाबी-सफेद रंग के आकर्षक इंटीरियर, फूलों की सजावट और खास की तरह कॉफी और मेन्यू ने सबका ध्यान खींचा था. हालांकि, उस समय अफरा-तफरी में बदल गया जब कैफे में खूब तोड़फोड़ की गई. हालांकि, इस मामले में कोई हताहत नहीं हुई था. 

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी जिम्मेदारी 

लॉरेंस बिश्रोई गिरोह के गोल्डी ढिल्लों ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली और कॉमेडियन को खूब चेतावनी दी. कपिल ने बाद में एक बयान भी जारी किया था, कहा कि ‘मेंयर ब्रेंडा लॉक और उन सभी अधिकारियों को धन्यावाद जिन्होंने कैफे का दौरा करके अपना प्यार और समर्थन दिखाया. हम हिंसा के खिलाफ एकजुट हैं. 
 
 
 

