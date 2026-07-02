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OTT पर रिलीज हो रही ‘दादी की शादी’ कपिल शर्मा के मजे ले रहे यूजर्स, मेकर्स ने दी जानकारी

कपिल शर्मा और नीतू कपूर स्टारर दादी की शादी फिल्म थिएटर के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. मेकर्स ने इसकी रिलिीज डेट अनाउंस कर दी है. हालांकि यूजर्स कपिल शर्मा और इस फिल्म के काफी मजे ले रहे हैं.

By: Deepika Pandey | Published: July 2, 2026 3:05:30 PM IST

दादी की शादी ओटीटी रिलीज
दादी की शादी ओटीटी रिलीज


Dadi ki Shadi OTT Release: कपिल शर्मा और नीतू कपूर स्टारर दादी की शादी फिल्म थिएटर में रिलीज हुई लेकिन खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई. अब मेकर्स ने फिल्म को ओटीटी पर रिलीज करने का ऐलान कर दिया है. कपिल शर्मा की ‘दादी की शादी’ नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल पेज पर ये खुोशखबरी कपिल शर्मा के फैन्स के साथ शेयर की है. पोस्ट में पोस्टर शेयर करते हुए बताया गया है कि दादी की शादी 3 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. ऐसे में अगर आप वीकेंड पर कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, तो घर बैठे परिवार के साथ ये फैमिली एंटरटेनर फिल्म देख सकते हैं. बता दें कि ये फिल्म 8 मई को थिएटर्स में रिलीज हुई थी.

यूजर्स को पसंद नहीं आई फिल्म

नेटफ्लिक्स ने कपिल शर्मा के फैंस के लिए ये गुड न्यूज शेयर की है. हालांकि बहुत से यूजर्स को फिल्म पसंद नहीं आई, जिसके कारण उसे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. इससे लग रहा है कि ओटीटी पर रिलीज को भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा. फिल्म को ट्रोल करते हुए एक यूजर ने लिखा थियेटर में ये फिल्म किसी ने नहीं देखी और हम ओटीटी पर भी नॉट इंट्रेस्टेड. दूसरे यूजर ने ककपिलल शर्मा को ट्रोल करते हुए लिखा कि ये शादी से आगे कब बढ़ेगा. एक ने फिल्म को बकवास बताया, तो एक ने लिखा कि भाई इस फिल्म में उतना एंटरटेनमेंट नहीं है कि इसे देखा जाए. 

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क्या है फिल्म की कहानी?

कपिल शर्मा, नीतू कपूर और रिद्धिमा कपूर स्टारर फिल्म दादी की शादी की कहानी दिलचस्प है. ये कहानी टोनी के इर्द गिर्द घूमती है. टोनी तलाक लेने के बाद अपनी पार्टनर सादिया से शादी की प्लानिंग करता है. हालांकि जब टोनी की होने वाली सास शादी करने का फैसला लेती है, तो कहानी नया मोड़ लेती है. इस बात से टोनी के दादा नाराज हो जाते हैं और टोनी की शादी कैंसिल करने की बात करते हैं. 

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