Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ब्रेकअप के बाद डेटिंग! गुलशन देवैया की लव लाइफ में ट्विस्ट, कंतारा एक्टर ने खुद बताई यश की ‘Toxic’ को ठुकराने की वजह

ब्रेकअप के बाद डेटिंग! गुलशन देवैया की लव लाइफ में ट्विस्ट, कंतारा एक्टर ने खुद बताई यश की ‘Toxic’ को ठुकराने की वजह

Gulshan Devaiah News: अभी कांतारा: चैप्टर 1 की सफलता का आनंद ले रहे देवैया ने कहा कि फिल्म के स्केल ने प्रोजेक्ट चुनने के उनके तरीके को नहीं बदला है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 8, 2026 11:15:14 PM IST

Gulshan Devaiah News
Gulshan Devaiah News


Gulshan Devaiah ex-wife: एक्टर गुलशन देवैया ने अपनी एक्स-वाइफ के साथ तलाक के बाद अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने, यश-स्टारर टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोनअप्स को मना करने, और अनप्रोफेशनल बर्ताव के कारण एक फिल्म छोड़ने के बारे में खुलकर बात की है.

You Might Be Interested In

एक्स-वाइफ को कर रहे हैं डेट

SCREEN Spotlight पर हाल ही में एक बातचीत में, देवैया ने बताया कि वह अभी अपनी एक्स-वाइफ, एक्टर कल्लिरोई ज़ियाफेटा को डेट कर रहे हैं, शादी के आठ साल बाद 2020 में अलग होने के चार साल बाद. उन्होंने कहा कि यह सुलह आत्म-मंथन, पर्सनल ग्रोथ और कपल थेरेपी की वजह से संभव हुई. उन्होंने बताया, “इसका एक बड़ा हिस्सा एक ट्रेंड प्रोफेशनल से बात करने से आया,” और कहा कि थेरेपी उनके रिश्ते में अभी भी एक भूमिका निभा रही है.

टॉक्सिक का ऑफर क्यों ठुकराया?  

एक्टर ने यह भी कन्फर्म किया कि उन्हें गीथू मोहनदास की बहुप्रतीक्षित यश-स्टारर टॉक्सिक ऑफर की गई थी, लेकिन उन्हें यह प्रोजेक्ट मना करना पड़ा. देवैया ने कहा, “यह कई कारणों से काम नहीं कर पाया, ज़्यादातर शेड्यूलिंग की वजह से,” यह समझाते हुए कि मौजूदा कमिटमेंट्स के साथ एक और फ्रेंचाइजी-लेवल की फिल्म मैनेज करना संभव नहीं था.

You Might Be Interested In

करियर के उतार-चढ़ाव के बारे में बात करते हुए, देवैया ने याद किया कि पेमेंट न मिलने और दुर्व्यवहार के कारण उन्हें बीच में ही एक फिल्म छोड़नी पड़ी थी. उन्होंने कहा, “उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं किया और मेरे मैनेजर के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया,” और कहा कि प्रोजेक्ट छोड़ने से पहले उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से चेक किया था.

‘प्रोजेक्ट चुनने के उनके तरीके को नहीं बदला’

अभी कांतारा: चैप्टर 1 की सफलता का आनंद ले रहे देवैया ने कहा कि फिल्म के स्केल ने प्रोजेक्ट चुनने के उनके तरीके को नहीं बदला है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि असली दिलचस्पी ही तय करने वाला फैक्टर बनी हुई है, भले ही इसका मतलब रिस्क लेना हो. उन्होंने कहा, “अगर मुझे अपने करियर में विविधता चाहिए, तो मुझे उसके पीछे भागना होगा.”

कांतारा के बाद आगे क्या?

अपनी सफलता के बाद कन्नड़ सिनेमा में लौटने के बारे में पूछे जाने पर, देवैया ने माना कि अगला कदम डरावना लगता है. हालांकि उन्हें इंडस्ट्री से ज़्यादा ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कांतारा जैसी फिल्म के बाद क्या करना है, यह तय करना “मुश्किल” है, जो उनके भविष्य के फैसलों के प्रति एक सतर्क और सोच-समझकर अप्रोच का संकेत देता है.

प्रिंस नरूला हुए गिरफ्तार! पुलिस हिरासत का वीडियो आया सामने, नेटिज़न्स हुए कन्फ्यूज; जानें क्या है पूरा मामला?

You Might Be Interested In
Tags: Gulshan DevaiahGulshan Devaiah ex-wifeGulshan Devaiah Moviestoxic movie
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फैटी लिवर: ऐसे फूड्स जो मदद करते हैं और नुकसान...

January 8, 2026

साधारण रोटी छोड़िए! बस आटे में मिलाएं ये एक चीज़...

January 8, 2026

सावधान! आपकी ये 10 मामूली आदतें दे रही हैं ‘डायबिटीज’...

January 8, 2026

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026
ब्रेकअप के बाद डेटिंग! गुलशन देवैया की लव लाइफ में ट्विस्ट, कंतारा एक्टर ने खुद बताई यश की ‘Toxic’ को ठुकराने की वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ब्रेकअप के बाद डेटिंग! गुलशन देवैया की लव लाइफ में ट्विस्ट, कंतारा एक्टर ने खुद बताई यश की ‘Toxic’ को ठुकराने की वजह
ब्रेकअप के बाद डेटिंग! गुलशन देवैया की लव लाइफ में ट्विस्ट, कंतारा एक्टर ने खुद बताई यश की ‘Toxic’ को ठुकराने की वजह
ब्रेकअप के बाद डेटिंग! गुलशन देवैया की लव लाइफ में ट्विस्ट, कंतारा एक्टर ने खुद बताई यश की ‘Toxic’ को ठुकराने की वजह
ब्रेकअप के बाद डेटिंग! गुलशन देवैया की लव लाइफ में ट्विस्ट, कंतारा एक्टर ने खुद बताई यश की ‘Toxic’ को ठुकराने की वजह