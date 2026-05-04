अगर वो बीजेपी जॉइन करते हैं तो मैं… राहुल गांधी से शादी वाली अफवाह पर भड़कीं कंगना रनौत, कहा- ‘शर्म आनी चाहिए’

Kangana Ranaut Viral Meme Response: बीजेपी लोकसभा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अक्सर अपने बेबाक स्वभाव और हमेशा अपनी बात खुलकर कहने के लिए सुर्खियों में रहती हैं. इस बार फिर उन्होंने अपने खिलाफ की गई झूठी टिप्पणियों को गलत बताया और ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया.

जब उनके और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ी मनगढ़ंत बातें ऑनलाइन फैलाई गईं, तो अभिनेत्री से राजनेता बनीं कंगना ने इस अपमानजनक नैरेटिव की आलोचना की और महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी के बड़े मुद्दे को उठाया. 3 मई को, Instagram पर एक मीम पेज ने एक झूठा दावा फैलाया. इसमें कहा गया था कि अगर राहुल गांधी BJP में शामिल हो जाते हैं, तो कंगना रनौत उनसे शादी करने के लिए तैयार हैं. यह दावा राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़ने और उसके बाद पार्टी बदलने की घटना के बाद सामने आया था. इन बेबुनियाद दावों को गलत बताते हुए, कंगना ने 4 मई को अपनी Instagram Stories पर आकर स्थिति साफ़ की.

वायरल पोस्ट में क्या लिखा था

इंस्टाग्राम पर ‘Naughty World’ नाम के एक मीम पेज ने रनौत और गांधी की एक तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर पर लिखा था कि अगर राहुल गांधी BJP जॉइन करेंगे तो मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूं. यह बिना पुष्टि वाला दावा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर तेज़ी से फैल गया. इससे ऑनलाइन यूज़र्स के बीच बहस, मीम्स और मिली-जुली प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया.

कंगना रनौत ने झूठे दावों का करारा जवाब दिया

4 मई को, कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक मीम पोस्ट को दोबारा शेयर किया, जिसमें उन्होंने इन दावों को पूरी तरह से गलत साबित करते हुए सच्चाई सामने रखी. एक कड़े शब्दों वाले जवाब में, उन्होंने इस खुलेआम फैलाई जा रही गलत जानकारी की आलोचना की, और साथ ही इस बात पर भी ज़ोर दिया कि महिलाओं को यहां तक कि राजनीतिक चर्चाओं में भी कितनी कम गरिमा और सम्मान दिया जाता है.

उन्होंने ऐसी अफ़वाहें फैलाने वालों की भी आलोचना की, और उनसे थोड़ी शर्म करने को कहा. उनके संदेश में लिखा था कि यह फ़र्ज़ी ख़बर कितनी घटिया है; राजनीति में भी महिलाओं के लिए कोई गरिमा नहीं है. ऐसी फ़र्ज़ी ख़बरें फैलाने वालों को शर्म आनी चाहिए.

यह पहली बार नहीं है जब इस अभिनेत्री का कांग्रेस सांसद से आमना-सामना हुआ है. पहले भी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनके लोकसभा भाषणों की आलोचना की है; उनका दावा है कि इन भाषणों से उन्हें सिरदर्द होने लगता है, और उन्होंने सांसद पर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप भी लगाया है.