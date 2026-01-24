Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > 4 राउंड फायरिंग…रिहायशी इमारत को बनाया निशाना, अब पुलिस के सवालों का दे रहे जवाब; आखिर कौन है कमाल आर खान?

Kamaal R Khan Arrest: एक्टर-सोशल मीडिया इन्फ्ल्यूएंसर कमाल आर खान अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं. लेकिन अब एक्टर नई मुश्किल में फंस गए हैं. रिहायासी इलाके में 4 राउंड फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

By: Preeti Rajput | Published: January 24, 2026 11:19:16 AM IST

Mumbai Police Arrest Kamaal R Khan: मुंबई ओशिवारा फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है. पुलिस ने एक्टर-डायरक्टर कमाल आर खान को गिरफ्तार कर लिया है. मुंबई पुलिस के टीम केआरके से पूछताछ कर रही है.  पुलिस ने एक्टर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया है. 

केआरके ने कबूल किया आरोप 

जानकारी के मुताबिक, केआरके ने कबूल कर लिया है कि फायरिंग उसी की लाइसेंस वाली बंदूक से उन्होंने ही की थी. कमाल राशिद खान को 18 जनवरी के दिन मुंबई के ओशिवारा की अंधेरी स्थित एक रिहायशी इमारत पर चार राउंड फायरिंग की थी. अधिकारियों के अनुसार लेखक-निर्देशक नीरज कुमार मिश्रा उसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर रहते हैं. शुरुआत में पता नहीं थी कि आखिर गोलियां किसने चलाई. लेकिन अब खुलासा हो गया कि गोलियां केआरके ने चलाई थीं. एक्टर को पुलिस ने उनके स्टूडियो से हिरासत में लिया. 

बचाव में क्या बोले एक्टर 

केआरके ने अपनी सफाई में कहा कि “वह फायरिग से किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे. वह अपनी बंदूक साफ कर रहे थे. उनके घर के बाहर बड़ा मैंग्रोव का जंगल हैं. उन्होंने वहीं बंदूक चैक करने के लिए फायरिंग की थी. उन्हें लगा कि घने जंगल में गोली कहीं खो जाएगी. लेकिन हवा के कारण गोली ज्यादा ट्रेवल कर गई और ओशिवारा की एक बिल्डिंग पर जाकर लग गई.” पुलिस को केआरके के बंदूक मिल गई है, फिलहाल जांच अभी जारी है.

कौन है कमाल आर खान?

 KRK एक एक्टर-प्रोड्यूसर और खुद को फिल्म क्रिटिक कहने वाले हैं. वह नई फिल्मों का रिव्यू करके और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर रेगुलर वीडियो पोस्ट करके, इंडियन सिनेमा की दुनिया से कॉन्ट्रोवर्सी, न्यूज़ और दूसरे अपडेट पर रिएक्ट करके रिलेवेंट रहते हैं. जहां उनके लॉयल फॉलोअर्स उनसे अपडेट का इंतजार करते हैं, वहीं दूसरों का मानना ​​है कि उनके वीडियो में ऑथेंटिसिटी और सच्चाई की कमी है. हालांकि, इसने KRK को आज भी ऑनलाइन एक्टिव रहने से नहीं रोका है.

KRK का बॉलीवुड करियर 

कुछ हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में दिखने के बाद, KRK ने 2008 में देशद्रोही से ध्यान खींचा, जिसे उन्होंने लिखा, प्रोड्यूस किया और जिसमें उन्होंने एक्टिंग भी की. इस फिल्म में मनोज तिवारी, हृषिता भट्ट, ग्रेसी सिंह, जुल्फी सैयद और अमन वर्मा भी थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और इसके खराब डायरेक्शन, परफॉर्मेंस और कहानी के लिए इसकी काफी आलोचना हुई. KRK एक विलेन (2014) में सपोर्टिंग रोल में भी दिखे.

