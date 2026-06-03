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अलग-अलग लड़कियों के शौक रखता था ये एक्टर, अयाशी का था ऐसा भूत सवार; दो शादियों के बाद बीवी की दोस्त से भी की शादी

हिंदी सिनेमा में कुछ कलाकारों का जीवन ऐसा है जो किसी फिल्म से कम नहीं. कुछ ऐसी कहानी कमल हासन की थी. आइए जानते हैं कि एक्टर की पूरी कहानी, शादी और सबकुछ-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 3, 2026 12:47:27 PM IST

अलग-अलग लड़कियों के शौक रखता था ये एक्टर, अयाशी का था ऐसा भूत सवार; दो शादियों के बाद बीवी की दोस्त से भी की शादी


हिंदी सिनेमा में कई ऐसे कलाकार हुए हैं जिनकी वास्तविक जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही. दिग्गज एक्टर कमल हासन भी उन्हीं सितारों में शामिल हैं. कमल हासन की दो बार शादी हो चुकी है, लेकिन फिलहाल उनकी कोई पत्नी नहीं है. उनकी पूर्व पत्नियां शास्त्रीय नृत्यांगना वाणी गणपति और एक्ट्रेस सारिका ठाकुर हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कमल हासन अपनी पत्नियों से अलग क्यों हुए अगर नहीं तो आइए जानते हैं सब कुछ-

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कमल हासन की दो पत्नियां थी और फिर वो 2005 से 2016 तक एक्ट्रेस गौतमी के साथ लिवइन रिलेशनशिप में भी थे.

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कौन है सारिका ठाकुर? 

3 जून 1960 को नई दिल्ली में जन्मीं सारिका का बचपन नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं बीता. पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थीं कि उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा. महज पांच साल की उम्र में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और ‘बेबी सारिका’ के नाम से पहचान हासिल की. जिस उम्र में बच्चे खेलकूद और पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में सारिका परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां निभा रही थीं.

बाल कलाकार के रूप में सारिका ने कई फिल्मों में छोटे-छोटे रोल किए. धीरे-धीरे उनकी प्रतिभा को पहचान मिली और उन्होंने बतौर एक्ट्रेस भी लोगों का दिल जीता. अपने लंबे करियर में उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया और एक्टिंग के दम पर राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मान भी हासिल किए. 

कमल हासन से की मुलाकात 

सारिका की निजी जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रही. उनकी जिंदगी का सबसे चर्चित अध्याय एक्टर कमल हासन के साथ उनका रिश्ता रहा. बताया जाता है कि सारिका की मुलाकात कमल हासन से उनकी पहली पत्नी वाणी गणपति के माध्यम से हुई थी. समय के साथ दोनों करीब आए और उनका रिश्ता फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया.

कमल हासन उस समय पहले से शादीशुदा थे, लेकिन बाद में उनकी पहली शादी टूट गई. तलाक के बाद कमल और सारिका साथ रहने लगे. उस दौर में लिव-इन रिलेशनशिप को समाज में स्वीकार्यता नहीं थी, जिसके कारण दोनों को काफी आलोचनाओं और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा.

कमल हासन के बच्चे

कमल हासन और सारिका ने 1986 में अपनी बड़ी बेटी श्रुति हासन का स्वागत किया. इसके बाद साल 1988 में दोनों ने शादी कर ली. शादी के कुछ साल बाद उनकी दूसरी बेटी अक्षरा हासन का जन्म हुआ. उस समय यए जोड़ी फिल्म जगत की चर्चित जोड़ियों में गिनी जाती थी और उनके रिश्ते को लेकर अक्सर खबरें सामने आती रहती थीं.

 शादी में आई दरार और अकेलेपन का दौर

समय के साथ दोनों के रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगीं. वैवाहिक जीवन में पैदा हुए मतभेदों के कारण साल 2004 में सारिका और कमल हासन अलग हो गए। अलगाव के बाद सारिका को व्यक्तिगत लेवल पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस दौर में वो काफी अकेली पड़ गई थीं.

 सारिका के बाद किसके साथ थे कमल हासन?

सारिका से अलग होने के बाद, कमल हासन ने एक्ट्रेस गौतमी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहे. 2016 में पारस्परिक रूप से अलग होने से पहले ये जोड़ी 13 साल तक पार्टनर थी.
 

Tags: kamal hassankamal hassan wifekamal hassan wife namesarika thakur
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