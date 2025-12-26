Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Kailash Kher: ‘जानवरों की तरह हरकतें’, कैलाश खेर के कॉन्सर्ट में ये कैसा हरकत; सिंगर ने बीच में ही बंद किया शो

Kailash Kher Live Concert Ruckus: पद्मश्री सिंगर कैलाश खेर के लाइव कॉन्सर्ट में हंगामा देखने को मिलने वाला है. इस दौरान सिंगर फैंस से नाराज हो गए और उन्होंने बीच में ही अपना शो बंद कर दिया. इसके साथ ही कैलाश खेर स्टेज से ही लोगों को शांत कराते हुए नजर आएं.

By: Preeti Rajput | Published: December 26, 2025 11:41:01 AM IST

Kailash Kher Live Concert Ruckus: बॉलीवुड सिंगर्स के लाइव कॉन्सर्ट में आए दिन दर्शकों की भीड़ हुड़दंग मचाती हुई नजर आती है. इस बार फिर से ऐसी ही घटना सामने आ गई है. पद्मश्री सिंगर कैलाश खेर के लाइव कॉन्सर्ट में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. ग्वालियर में हो रहे कैलाश खेर के कॉन्सर्ट में भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई थी, कि बैरिकेड तोड़कर भीड स्टेज तक सिंगर के नजदीक पहुंच गई. इस हंगामे के बाद सिंगर को अपना कॉन्सर्ट बीच में ही रोकना पड़ा था. इतना ही नहीं बल्कि कैलाश खेर स्टेज से लोगों को शांत कराते हुए भी नजर आए. 

गुस्से में नजर आए कैलाश खेर

लाइव कॉन्सर्ट में हंगामा देखकर कैलाश खेर काफी नाराज नजर आए. उन्होंने अपना शो बीच में ही बंद कर दिया. सिंगर स्टेज से माइक पर भीड़ को शांत रहने की अपील कर रहे थे. सिंगर ने कहा, अगर कोई भी हमारे पास आया या फिर उपकरणों के पास आया, तो शो बंद कर दिया जाएगा. हम सभी ने आप लोगों की खूब सारी तारीफें की थी. लेकिन आप तो जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं. 

बेकाबू हुई भीड़ 

कैलाश खेर कॉन्सर्ट में मौजूद पुलिस अधिकारियों से भी स्थिति को संभालने के लिए बोलते हुए नजर आए थे. कैलाश खेर के कॉन्सर्ट में इतने ज्यादा लोग आए थे कि उस मैदान में भीड़ समा ही नहीं पाई और वह बेकाबू हो गई. जिसके बाद लोगों ने बीच में ही हंगामा करना शुरु कर दिया था. कैलाश खेर का ये लाइम शो ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की जयंती पर आयोजित किया गया था. इस दौरान उन्होंने रंग देंगे पिया रंग के रंग दे’ और ‘तौबा-तौबा रे तेरी सूरत’ जैसे कई मशहूर गाने गाए. 

सुरक्षा में चूक का मामला 

कैलाश खेर से पहले यहां गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे. यहां अमित शाह ने ऑडियंस से बातचीक भी की थी. इस दौरान दिन भी कड़ी सुरक्षा देखने को मिली थी. लेकिन, कैलाश खेर के कॉन्सर्ट में सुरक्षा में चूक देखने को मिली. बता दें कि कैलाश खेर अक्सर लाइव कॉन्सर्ट करते हुए नजर आते हैं. अपने इस शो में सिंगर अपनी दमदार आवाज से समा बांद देते हैं. यही कारण है कि लोग कैलाश खेर के गानों के दीवाने हैं.

 

