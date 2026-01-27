4 बच्चों का बाप, तीन तलाक! बुढ़ापे में बेटी की उम्र वाली महिला को बनाया ‘बीवी’

Kabir Bedi: प्यार और शादी के लिए कोई उम्र नहीं होती हैं. प्यार उम्र से परे होता है. बॉलीवुड में इसके कई उदाहरण देखने को मिल चुके हैं. करीना ने अपने से 10 साल बड़े सैफ अली खान से शादी की है. लेकिन हम यहां एक ऐसे एक्टर का जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने उस अधेड़ उम्र में शादी रचाई, जिसमें लोग अपने पोते-पोतियों की शादी करते हैं.

70 साल की उम्र में चौथी बार शादी

आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर कि जिन्होंने 70 साल की उम्र में चौथी बार शादी की थी. इस खबर ने कर किसी को चौंका दिया था. यह कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर कबीर बेदी हैं. उनकी पर्सनल लाइफ ने अक्सर लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया. कबीर बेटी ने साल 1971 में फिल्म हंसल से बॉलीवुड में कदम रखा था. उन्हें ‘मैं हूं ना’ जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में पहचान मिली. उनका वैवाहिक जीवन विवादों से भरा से भरा हुआ माना जाता है.

तीन बार हुआ तलाक

1969 में कबीर बेदी ने मॉडल और डांसर प्रिमा बेदी से शादी की लेकिन प्रतिमा का परिवार इस विवाह के लिए सहमत नहीं था. इसलिए उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया लेकिन 1970 के बाद उनके बीत मतभेद होने लगे. 1977 में दोनों का तलाक हो गया. प्रतिमा से कबीर बेदी के दो बच्चे हैं. लेकिन बेटे सिद्धार्थ की 1977 में अस्वस्थता के कारण मौत हो गई थी. अपने बेटे की मौत से बेदी के पहली पत्नी डिप्रेशन में चली गईं.

परवीन बॉबी संग भी था रिलेशन

बेदी 1970 के आसपास परवीन बॉबी के साथ रिश्ते में थे. हालांकि, दोनों की शादी नहीं हो पाई थी. परवीन और कबीर 1977 में अलग हो गए. कबीर बेदी की मुलाकात अमेरिका में मॉडलिंग के दौरान सुजैन हम्फ्रीज से हुई. जिसके बाद दोनों ने 1980 में शादी की और 1990 में अलग हो गये. इसके बाद 1991 में कबीर की मुलाकात बीबीसी रेडियो प्रस्तोता निक्की मुलगावकर से हुई. इस कपल ने 1992 में शादी क. जिसमें निक्की कबीर से 20 साल छोटी हैं. निक्की लंदन में रहती थी और कबीर भारत में रहे थे. जिसके कारण दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं और दोनों साल 2004 में अलग हो गए.

बेटी की उम्र की लड़की से की शादी

इसके बाद कबीर को लंदन में रहने वाली भारतीय मूल की परवीन दुसांझ से प्यार करने लगे. वह कबीर से करीब 29 साल छोटी हैं. हालांकि, दोनों के प्यार ने उम्र की सीमा नहीं देगी. साल 2016 में कबीर ने 70 साल की उम्र में शादी कर ली. यह कबीर की चौथी शादी है.