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John Abraham Cricket: फिल्मों के बाद अब क्रिकेट में जॉन अब्राहम की एंट्री, खरीदी T20 टीम, खेला बड़ा दाव

John Abraham Cricket: बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम ने यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग (ETPL) की फ्रेंचाइजी रॉटरडैम डॉकर्स में सह-मालिक के रूप में निवेश किया है. टीम के ओनरशिप ग्रुप में जोंटी रोड्स, फाफ डु प्लेसिस और हेनरिक क्लासेन जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं. 26 अगस्त से शुरू होने वाली इस लीग का उद्देश्य यूरोप में क्रिकेट को नई पहचान देना और खेल के विकास को गति प्रदान करना है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 26, 2026 5:56:34 PM IST

अब क्रिकेट के मैदान में दिखेगा जॉन अब्राहम का दम
अब क्रिकेट के मैदान में दिखेगा जॉन अब्राहम का दम


John Abraham Cricket: बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम ने मनोरंजन जगत के बाद अब क्रिकेट के कारोबार में भी बड़ा कदम रख दिया है. जॉन यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग (ETPL) की फ्रेंचाइजी रॉटरडैम डॉकर्स के सह-मालिक बन गए हैं. उनकी इस नई भूमिका को क्रिकेट और स्पोर्ट्स बिजनेस की दुनिया में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. रॉटरडैम डॉकर्स के ओनरशिप ग्रुप में जॉन अब्राहम के साथ क्रिकेट जगत के कई चर्चित नाम भी शामिल हैं. इनमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस, दिग्गज फील्डर जोंटी रोड्स, स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन और मैनेजिंग पार्टनर मधुकर श्री शामिल हैं. ऐसे में टीम का ओनरशिप मॉडल शुरुआत से ही चर्चा का विषय बन गया है.

यूरोप में क्रिकेट को नई पहचान देने की तैयारी

यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग का पहला सीजन 26 अगस्त से 20 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा. इस लीग में यूरोप के छह शहरों की फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा लेंगी. इनमें रॉटरडैम, एम्स्टर्डम, ग्लासगो, एडिनबर्ग, डबलिन और बेलफास्ट शामिल हैं. पूरे टूर्नामेंट के दौरान कुल 32 मुकाबले खेले जाएंगे. लीग का मुख्य उद्देश्य आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स जैसे देशों में क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ाना और खेल के विकास को नई गति देना है. आयोजकों का मानना है कि यह टूर्नामेंट यूरोप को क्रिकेट के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा.

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जॉन बोले- क्रिकेट लोगों को जोड़ने की ताकत रखता है

रॉटरडैम डॉकर्स के सह-मालिक बनने के बाद जॉन अब्राहम ने कहा कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने और नई संभावनाएं पैदा करने का माध्यम है. उनके मुताबिक यूरोप इस समय क्रिकेट के लिए तेजी से उभरता हुआ बाजार है और रॉटरडैम डॉकर्स के पास मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट विजन और बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि यह फ्रेंचाइजी आने वाले वर्षों में यूरोपीय क्रिकेट में खास पहचान बनाने में सफल रहेगी.

अभिषेक बच्चन ने किया स्वागत

ETPL के सह-संस्थापक अभिषेक बच्चन ने जॉन अब्राहम का स्वागत करते हुए कहा कि खेलों के प्रति उनका जुनून और स्पोर्ट्स बिजनेस में उनका अनुभव टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि जॉन की मौजूदगी लीग और फ्रेंचाइजी दोनों को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने में मदद करेगी.

कई दिग्गजों का है साथ

यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग के विभिन्न फ्रेंचाइजी समूहों में क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियां भी जुड़ी हुई हैं. इनमें स्टीव वॉ, राहुल द्रविड़, जोंटी रोड्स, मैथ्यू हेडन, फाफ डु प्लेसिस और हेनरिक क्लासेन जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं. यही वजह है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही क्रिकेट प्रशंसकों के बीच इसे लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है.

Tags: John Abrahamjohn abraham cricket
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