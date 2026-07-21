मुंबई के पॉश इलाके में जॉन अब्राहम का नया आशियाना, करोड़ों में हुई डील…जानिए कितनी है कीमत और कैसा है आलीशान घर

John Abraham Bungalow: बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम ने मुंबई के लग्जरी रियल एस्टेट बाजार में एक और बड़ी और चर्चित डील को अंजाम दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार अभिनेता ने मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित और महंगे इलाकों में शामिल बांद्रा वेस्ट में एक आलीशान बंगला खरीदा है. इस प्रॉपर्टी की कुल कीमत करीब 84 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह सौदा न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि रियल एस्टेट जगत में भी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि बांद्रा जैसे इलाके में स्वतंत्र बंगले बेहद दुर्लभ माने जाते हैं.

बांद्रा के प्रीमियम इलाके में खरीदी गई प्रॉपर्टी

रियल एस्टेट रिसर्च फर्म ‘लियासेस फोरास’ द्वारा प्राप्त प्रॉपर्टी दस्तावेजों के अनुसार, जॉन अब्राहम द्वारा खरीदा गया यह बंगला बांद्रा वेस्ट के प्रतिष्ठित सेंट मार्टिन रोड पर स्थित है. सेंट मार्टिन रोड को मुंबई के सबसे प्रीमियम रिहायशी इलाकों में गिना जाता है. यह क्षेत्र अपनी हरियाली, शांत वातावरण और हाई-प्रोफाइल निवासियों के लिए जाना जाता है. यही वजह है कि यहां की संपत्तियां हमेशा निवेशकों और हाई नेटवर्थ व्यक्तियों की पहली पसंद रहती हैं.

विशाल प्लॉट पर बना है आलीशान बंगला

दस्तावेजों के मुताबिक यह प्रॉपर्टी करीब 1,017.60 वर्ग मीटर के बड़े भूखंड पर स्थित है. इस जमीन पर बना मुख्य बंगला लगभग 193.12 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में फैला हुआ है. इसके अलावा इस संपत्ति में लगभग 31.50 वर्ग मीटर का एक आउटहाउस भी शामिल है, जो मुख्य भवन से सटा हुआ है. बड़े प्लॉट और स्वतंत्र निर्माण वाली इस तरह की संपत्तियां बांद्रा जैसे इलाकों में बेहद कम बची हैं, जिसके चलते इनकी बाजार कीमत लगातार बढ़ती जा रही है.

फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी के रूप में हुई खरीद

यह संपत्ति एक फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी बताई जा रही है, जिसे जॉन अब्राहम ने रजिस्टर्ड कन्वेयंस डीड के माध्यम से खरीदा है. प्रॉपर्टी पहले डिविट्रे परिवार के स्वामित्व में थी. हालांकि इस हाई-प्रोफाइल सौदे को लेकर अभिनेता जॉन अब्राहम या विक्रेता परिवार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

क्यों खास मानी जाती है बांद्रा की रियल एस्टेट?

मुंबई के लग्जरी प्रॉपर्टी बाजार में बांद्रा, जुहू और मालाबार हिल जैसे इलाके हमेशा से सबसे अधिक मांग वाले क्षेत्रों में शामिल रहे हैं. इन इलाकों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां स्वतंत्र बंगले और बड़े प्लॉट वाली जमीनें अब लगभग समाप्त हो चुकी हैं. नई जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण जो संपत्तियां बाजार में आती हैं, उनकी कीमतें सामान्य बाजार दरों से कहीं अधिक होती हैं. इसी वजह से ऐसे सौदों को रियल एस्टेट बाजार में बेहद खास माना जाता है.

‘ट्रॉफी होम’ क्यों कहलाती हैं ऐसी संपत्तियां?

रियल एस्टेट विशेषज्ञों के अनुसार, बांद्रा जैसे इलाकों में स्थित स्वतंत्र बंगले केवल रहने की जगह नहीं होते, बल्कि इन्हें ‘ट्रॉफी होम’ की श्रेणी में रखा जाता है. ट्रॉफी होम उन प्रीमियम संपत्तियों को कहा जाता है जो अपनी लोकेशन, दुर्लभता और प्रतिष्ठा के कारण विशेष महत्व रखती हैं. इन्हें खरीदना केवल निवेश नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल भी माना जाता है. ऐसी संपत्तियों का मूल्य समय के साथ लगातार बढ़ता है, इसलिए इन्हें दीर्घकालिक निवेश के रूप में भी देखा जाता है.

मुंबई में बढ़ती जमीन की कमी का असर

मुंबई में तेजी से बढ़ती आबादी और सीमित जमीन के कारण रियल एस्टेट की कीमतें लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही हैं. विशेष रूप से बांद्रा जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र बंगले और बड़े भूखंड अब बेहद दुर्लभ हो चुके हैं. ऐसे में जब भी कोई प्राइम प्रॉपर्टी बाजार में आती है, तो उसके लिए खरीदार प्रीमियम कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं. जॉन अब्राहम की यह खरीदारी भी इसी बदलते रियल एस्टेट ट्रेंड की ओर इशारा करती है.

बॉलीवुड सितारों की पसंद बना बांद्रा

बांद्रा वेस्ट लंबे समय से फिल्मी सितारों और उद्योग जगत की बड़ी हस्तियों का पसंदीदा इलाका रहा है. यहां रहने वाले कई बड़े सेलिब्रिटी, बेहतरीन कनेक्टिविटी, समुद्र के करीब लोकेशन और हाई-एंड लाइफस्टाइल के कारण इस क्षेत्र को विशेष पहचान दिलाते हैं. यही वजह है कि बांद्रा की हर बड़ी प्रॉपर्टी डील सुर्खियों में आ जाती है.

लग्जरी रियल एस्टेट बाजार में बढ़ रही गतिविधियां

हाल के वर्षों में मुंबई के लग्जरी रियल एस्टेट बाजार में करोड़ों रुपये की कई हाई-वैल्यू डील्स देखने को मिली हैं. बॉलीवुड कलाकारों, उद्योगपतियों और बड़े निवेशकों की रुचि प्रीमियम प्रॉपर्टियों में लगातार बढ़ रही है. ऐसे में जॉन अब्राहम का यह नया निवेश भी इसी ट्रेंड का हिस्सा माना जा रहा है.