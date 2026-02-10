Rajpal Yadav News: जेल में बंद एक्टर राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए तेज प्रताप यादव, सोशल मीडिया पर कर दिया बड़ा ऐलान

Tej Pratap Yadav On Rajpal Yadav: पॉलिटिकल पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) के नेशनल प्रेसिडेंट और पॉलिटिशियन तेज प्रताप यादव ने एक्टर राजपाल यादव के परिवार को 11 लाख रुपये की फाइनेंशियल मदद देने का वादा किया है, जो इस समय फाइनेंशियल संकट से जूझ रहे हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया कि वह और JJD का पूरा परिवार पूरी हमदर्दी और ताकत के साथ दुखी और परेशान परिवार के साथ खड़ा है. उनसे पहले, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद राजपाल यादव के सपोर्ट में सामने आए थे.

उन्होंने उन्हें एक फिल्म ऑफर की और पूरी इंडस्ट्री से एक्टर को सपोर्ट करने की अपील की. ​​टीवी और OTT एक्टर गुरमीत चौधरी भी सीनियर एक्टर की मदद के लिए सूद के साथ आए.

तेज प्रताप यादव ने 11 लाख रुपये ऑफर किए

तेज प्रताप यादव ने अपनी X प्रोफाइल पर लिखा, ‘मुझे अभी अपने बड़े भाई राव इंद्रजीत यादव जी के पोस्ट से माननीय राजपाल यादव जी के परिवार के दर्द के बारे में जानकारी मिली. इस बहुत मुश्किल समय में, मैं और मेरा पूरा JJD (जन शक्ति जनता दल) परिवार उनके दुखी परिवार के साथ पूरी हमदर्दी और एकजुटता के साथ खड़ा है.’

JJD लीडर ने आगे लिखा, ‘इंसानी दया और सपोर्ट की भावना से, JJD परिवार की तरफ से, मैं उनके परिवार को 11,00,000 रुपये (ग्यारह लाख रुपये) की फाइनेंशियल मदद दे रहा हूं.’

KRK ने 10 लाख रुपये की पेशकश की

राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए हैं. उन्होंने अपनी X प्रोफाइल पर लिखा, 'मैं राजपाल यादव के लिए 10 लाख रुपये देने को तैयार हूं. चलो सभी बॉलीवुड के लोग मिलकर उन्हें 5 करोड़ रुपये देते हैं! अगर वह सिर्फ 5 करोड़ रुपये वापस कर देते हैं तो वह तुरंत जेल से बाहर आ सकते हैं! चलो सब उनकी मदद करते हैं.' KRK के नाम से मशहूर कमाल राशिद खान भी

राजपाल यादव के चेक बाउंस केस के बारे में डिटेल्स

इस केस में पीड़ित पार्टी मुर्गी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जिससे इस केस के आरोपी, एक्टर राजपाल यादव ने पैसे उधार लिए थे. यादव ने इस फर्म से कुल 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे. इस लोन को चुकाने के लिए उन्होंने मुर्गी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को कई चेक भेजे थे. लेकिन, ये चेक बाउंस हो गए. यह मामला अब 2010 का है, जब राजपाल यादव ने आटा पता लापता नाम की एक फिल्म डायरेक्ट की थी.

क्या है पूरा मामला?