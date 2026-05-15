Bollywood Throwback: जितेंद्र की वो को-स्टार, जिसके आगे फीकी पड़ने लगी थीं रेखा? अमिताभ संग फिल्म का सपना टूटा

Bollywood Throwback: बॉलीवुड में एक हसीना जिसकी खूबसूरती के कसीदें दूर-दूर तक मशहूर थे, लेकिन उसने अपनी डेब्यू फिल्म में डायरेक्टर से खूब डांट भी खाई थी. इस एक्ट्रेस ने एक के बाद एक ऐसी हिट फिल्में दी, जिसने सीधे रेखा को टक्कर दी थी. ये हसीना अमिताभ, राजेश खन्ना और विनोद खन्ना के साथ भी काम किया है. इस खबर में हम एक्ट्रेस रीना रॉय के बारे में बात कर रहे हैं. एक ऐसा समय था, जब शूटिंग के दौरान रीना इतनी ज्यादा नर्वस हो गई थीं, कि वह अपने डायलॉग तक भूल जाती थी. लेकिन बाद में उन्हें इतनी कामयाबी मिली, कि उनकी तुलना रेखा के साथ की जाने लगी.

रेखा से हुई तुलना

दरअसल, रीना ने साल 1972 में बी आर इशारा की फिल्म ‘नई दुनिया नए लोग’ में काम किया था. इस फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था, रीना उस समय इंडस्ट्री में एकदम नई थीं, तो काफी घबराई और सहमी हुई थी. उस वक्त फिल्म की शूटिंग जंगल में रेलवे ट्रैक के पास हो रही थी. निर्माता-निर्देशक ने रीना रॉय और सत्येन को समझाया किसी भी तरह एक टेक में सीन होना है, वरना दोबारा टीम को लाने का बजट नहीं है. रीना रॉय ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें बचपन में डांस का काफी शौक था, वह काफी समय तक शीशें के सामने खड़ी रहती थीं और खूद को निहारती रहती थी. उन्हें रीना नाम निर्माता-निर्देशक बीआर इशारा ने दिया था. बीआर इशारा ने उन्हें फिल्म जरूरत में कास्ट किया था. ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी. इस फिल्म में रीना के कई इंटीमेट सीन्स थे.

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इस फिल्म ले बनीं स्टार

साल 1976 में फिल्म नागिन ने रीना को रातों रात एक बड़ा स्टार बना दिया. ये फिल्म उनके करियर के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया. हर कोई रीना की अदाओं का दीवाना हो गया. जितेंद्र संग उनकी जोड़ी मशहूर हो गई. यहां तक की उनकी तुलना रेखा तक से की जाने लगी. 1978 में रेखा और अमिताभ बच्चन की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, राखी और रेखा को लीड रोल में लिया गया था. फिल्म में उनके साथ रीना रॉय भी नजर आने वाली थीं. रेखा फिल्म की शूटिंग के बीच विदेश चली गई, जिसके बाद मेकर्स उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वह वापस नहीं आई. इसके बाद मेकर्स ने रीना रॉय को कास्ट करने का प्लान बनाया. रेखा को रिप्लेस करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी. लेकिन जैसे ही रेखा को यह बात पता लगी, वह वापस आ गई. जिसके बाद रीना को फिल्म ज्वालामुखी में कास्ट किया गया.

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