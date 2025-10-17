Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > पिशाचनी बन ऑडियंस का ‘खून’ पीएंगी सोनाक्षी सिन्हा, खजाने के साथ बचा पाएंगी अपना करियर?

पिशाचनी बन ऑडियंस का ‘खून’ पीएंगी सोनाक्षी सिन्हा, खजाने के साथ बचा पाएंगी अपना करियर?

Sonakshi Sinha Movie: सोनाक्षी सिन्हा अपनी नई फिल्म में पिशाचनी के किरादर में खून पीती दिखाई दे रही हैं. उनका यह रौद्र रूप देख फिल्मी फैंस के मन में एक ही ख्याल है कि क्या वह खजाने के साथ अपना करियर भी बचा पाएंगी.

By: Prachi Tandon | Last Updated: October 17, 2025 7:01:47 PM IST

पिशाचनी बन ऑडियंस का ‘खून’ पीएंगी सोनाक्षी सिन्हा, खजाने के साथ बचा पाएंगी अपना करियर?

Jatadhara Trailer Release: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल लाइफ के लिए सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं. पिछले दिनों वह वजन बढ़ने और प्रेग्नेंसी की अफवाहों के लिए चर्चाओं में बनी हुई थीं. प्रेग्नेंसी अफवाहों पर तो एक्ट्रेस ने भी खूब मजे लिए और लोगों को अपने मजाकिया अंदाज में जवाब भी दिया. वहीं, अब सोनाक्षी अपनी नई फिल्म की वजह से सोशल मीडिया पर लाइमलाइट बटोर रही हैं. एक्ट्रेस की नई फिल्म जटाधारा का ट्रेलर रिलीज हो गया है. जटाधारा में सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha Movie) के साथ साउथ स्टार सुधीर बाबू और शिल्पा शिरोडकर भी लीड रोल में हैं. 

जटाधारा फिल्म दिखाती है काले जादू की दुनिया

जटाधारा (Jatadhara Movie) फिल्म का ट्रेलर 17 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया है. ट्रेलर की शुरुआत में छिपे खजाने की बात होती है, जिसकी रक्षा एक धन पिशाचनी (सोनाक्षी सिन्हा) कर रही है. यह खजाना एक औरत (शिल्पा शिरोडकर) के घर में छिपा होता है. खजाने को पाने के लिए औरत एक शख्स से मिलती है, जो उसे तंत्र विद्या यानी काला जादू का इस्तेमाल करने के लिए कहता है.  

औरत खजाना पाने के लिए हर चीज करने पर उतर आती है. वहीं, उसका बेटा (सुधीर बाबू) एक घोस्ट हंटर के किरदार में नजर आ रहा है, जिसे लगता है भूत-प्रेत और पिशाचों जैसी कोई चीज नहीं होती है. 

ये भी पढ़ें: सबसे लंबी प्रेग्नेंसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम…सोनाक्षी सिन्हा ने प्रेग्नेंसी पर तोड़ी चुप्पी, कह दी ऐसी बात

कब रिलीज होगी जटाधारा?

सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha Jatadhara) और सुधीर बाबू की फिल्म जटाधारा 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में सोनाक्षी, सुधीर के अलावा शिल्पा शिरोडकर, दिव्या खोसला, इंदिरा कृष्ण, रवि प्रकाश जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं. 

क्या सोनाक्षी का चमकेगा जटाधारा से करियर?

सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha Films) फिल्म में धन पिशाचनी बनकर खजाने की रक्षा कर रही हैं. लेकिन, क्या अपने इस किरदार से वह अपने करियर की रक्षा कर पाएंगी. क्योंकि, सोनाक्षी की पिछली कुछ फिल्मों जैसे निकिता रॉय, बड़े मियां छोटे मियां, डबल एक्सएल पर नजर डालें तो वह बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं. ऐसे में अब सोनाक्षी के फैंस को जटाधारा से खासा उम्मीदें हैं. वहीं, अगर जटाधारा का भी एक्ट्रेस की पिछली फिल्मों की तरह हाल होता है तो सोनाक्षी के करियर पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा. 

ये भी पढ़ें: ‘मेरी कमाई का जरिया’, यूट्यूबर Dhruv Rathee के सवालों के बाद वायरल हुआ शाहरुख का बयान

Tags: entertainment newsJatadhara Moviesonakshi sinhaSonakshi Sinha MovieSouth Movie
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा,...

October 17, 2025

रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे...

October 17, 2025

इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से...

October 17, 2025

नहीं पड़ेगी महंगे फर्टिलाइजर की जरूरत, किचन में रखीं ये...

October 17, 2025

किस चीज से बनाए जाते हैं ग्रीन पटाखे? जानें इसकी...

October 17, 2025

नोज स्ट्रिप नहीं बल्कि काम आएंगे ये 8 देसी नुस्खे,...

October 17, 2025
पिशाचनी बन ऑडियंस का ‘खून’ पीएंगी सोनाक्षी सिन्हा, खजाने के साथ बचा पाएंगी अपना करियर?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पिशाचनी बन ऑडियंस का ‘खून’ पीएंगी सोनाक्षी सिन्हा, खजाने के साथ बचा पाएंगी अपना करियर?
पिशाचनी बन ऑडियंस का ‘खून’ पीएंगी सोनाक्षी सिन्हा, खजाने के साथ बचा पाएंगी अपना करियर?
पिशाचनी बन ऑडियंस का ‘खून’ पीएंगी सोनाक्षी सिन्हा, खजाने के साथ बचा पाएंगी अपना करियर?
पिशाचनी बन ऑडियंस का ‘खून’ पीएंगी सोनाक्षी सिन्हा, खजाने के साथ बचा पाएंगी अपना करियर?