पिशाचनी बन ऑडियंस का ‘खून’ पीएंगी सोनाक्षी सिन्हा, खजाने के साथ बचा पाएंगी अपना करियर?

Jatadhara Trailer Release: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल लाइफ के लिए सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं. पिछले दिनों वह वजन बढ़ने और प्रेग्नेंसी की अफवाहों के लिए चर्चाओं में बनी हुई थीं. प्रेग्नेंसी अफवाहों पर तो एक्ट्रेस ने भी खूब मजे लिए और लोगों को अपने मजाकिया अंदाज में जवाब भी दिया. वहीं, अब सोनाक्षी अपनी नई फिल्म की वजह से सोशल मीडिया पर लाइमलाइट बटोर रही हैं. एक्ट्रेस की नई फिल्म जटाधारा का ट्रेलर रिलीज हो गया है. जटाधारा में सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha Movie) के साथ साउथ स्टार सुधीर बाबू और शिल्पा शिरोडकर भी लीड रोल में हैं.

जटाधारा फिल्म दिखाती है काले जादू की दुनिया

जटाधारा (Jatadhara Movie) फिल्म का ट्रेलर 17 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया है. ट्रेलर की शुरुआत में छिपे खजाने की बात होती है, जिसकी रक्षा एक धन पिशाचनी (सोनाक्षी सिन्हा) कर रही है. यह खजाना एक औरत (शिल्पा शिरोडकर) के घर में छिपा होता है. खजाने को पाने के लिए औरत एक शख्स से मिलती है, जो उसे तंत्र विद्या यानी काला जादू का इस्तेमाल करने के लिए कहता है.

औरत खजाना पाने के लिए हर चीज करने पर उतर आती है. वहीं, उसका बेटा (सुधीर बाबू) एक घोस्ट हंटर के किरदार में नजर आ रहा है, जिसे लगता है भूत-प्रेत और पिशाचों जैसी कोई चीज नहीं होती है.

कब रिलीज होगी जटाधारा?

सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha Jatadhara) और सुधीर बाबू की फिल्म जटाधारा 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में सोनाक्षी, सुधीर के अलावा शिल्पा शिरोडकर, दिव्या खोसला, इंदिरा कृष्ण, रवि प्रकाश जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं.

क्या सोनाक्षी का चमकेगा जटाधारा से करियर?

सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha Films) फिल्म में धन पिशाचनी बनकर खजाने की रक्षा कर रही हैं. लेकिन, क्या अपने इस किरदार से वह अपने करियर की रक्षा कर पाएंगी. क्योंकि, सोनाक्षी की पिछली कुछ फिल्मों जैसे निकिता रॉय, बड़े मियां छोटे मियां, डबल एक्सएल पर नजर डालें तो वह बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं. ऐसे में अब सोनाक्षी के फैंस को जटाधारा से खासा उम्मीदें हैं. वहीं, अगर जटाधारा का भी एक्ट्रेस की पिछली फिल्मों की तरह हाल होता है तो सोनाक्षी के करियर पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा.

