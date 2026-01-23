‘भारत की कोका-कोला लेडी’, ऑस्ट्रेलियाई आदमी वायरल व्लॉग पर आया जाह्नवी कपूर काका रिएक्शन

Janhvi Kapoor: जान्हवी कपूर का कोका-कोला विज्ञापन तब वायरल हो गया जब एक ऑस्ट्रेलियाई यात्री ने इस भारतीय एक्ट्रेस को देखा. पॉपुलर व्लॉगर डंकन मैकनॉघ शहर भर में कोका-कोला के होर्डिंग्स पर जान्हवी को बार-बार देखकर हैरान रह गए और उन्होंने एक व्लॉग में अपना रिएक्शन शेयर किया. वीडियो जल्द ही ऑनलाइन वायरल हो गया, जिसके बाद जान्हवी ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया.

क्यों कहा जाता है “कोका-कोला लेडी”?

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर, जान्हवी ने व्लॉगर के वीडियो का एक क्लिप शेयर किया और लिखा, “मुझे मेरा कोका-कोला इंडिया बहुत पसंद है.” उस समय जान्हवी की पहचान से अनजान, डंकन ने गोवा से यात्रा करते समय कई बिलबोर्ड पर उन्हें देखने के बाद मज़ाक में उन्हें “भारत की कोका-कोला लेडी” कहा.होर्डिंग्स में एक्ट्रेस को आइकॉनिक कांच की बोतल से कोका-कोला पीते हुए दिखाया गया था. सड़क किनारे बार-बार उसे देखकर हैरान और कन्फ्यूज होकर, व्लॉगर ने अपने फॉलोअर्स से उसे पहचानने में मदद करने के लिए भी कहा.

Janhvi Kapoor हुईं 2016 Trend म शामिल

इस बीच, जाह्नवी कपूर भी पॉपुलर “2016” नॉस्टैल्जिया ट्रेंड में शामिल हो गई हैं, जिससे उनके फॉलोअर्स बहुत खुश हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में जानबूझकर “अजीब” थ्रोबैक वीडियो की एक सीरीज़ और पुरानी सेल्फ़ी का एक कलेक्शन शेयर किया है जो 2016 के ऑनलाइन कल्चर और वाइब को पूरी तरह से दिखाता है. जान्हवी ने अपने इंस्टाग्राम पर कई फ़ोटो और वीडियो पोस्ट किए, जिन्हें पहले कभी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया गया था. कैप्शन में उन्होंने लिखा, “मुझे 2016 के सिर्फ़ 3 बहुत अजीब वीडियो मिले, तो ये रहे और कुछ लगभग 2026 की सेल्फ़ी भी जो रह गईं, ट्रेंड के लिए बहुत देर हो गई?”

