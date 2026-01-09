Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ‘बॉर्डर 2’ का गाना ‘इश्क दा चेहरा’ हुआ रिलीज, वरुण धवन निभा रहे हैं भारतीय सेना के इस अधिकारी का रोल; मिल चुका है परमवीर चक्र

Varun Dhawan Role In Border 2: 'बॉर्डर 2' में वरुण का परमवीर चक्र विजेता होशियार सिंह दहिया के रूप में कास्ट होना कन्फर्म हो गया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 9, 2026 11:44:53 PM IST

Border 2 Song Ishq Da Chehra
Border 2 Song Ishq Da Chehra


Border 2 Song Ishq Da Chehra: ‘बॉर्डर 2’ का गाना ‘इश्क दा चेहरा’ वरुण धवन के बैज और उनके दिवंगत पिता को दी गई श्रद्धांजलि के ज़रिए उन्हें परमवीर चक्र विजेता होशियार सिंह दहिया के रूप में कन्फर्म करता है. दिलजीत दोसांझ के साथ यह रोमांटिक ट्रैक प्यार से ज़्यादा देशभक्ति को दिखाता है, और इसमें कैमियो भी हैं. ‘घर कब आओगे’ गाने पर ट्रोलिंग के बीच, अनुराग सिंह की सीक्वल 23 जनवरी को रिलीज़ होगी.

‘बॉर्डर 2’ का लेटेस्ट ट्रैक, ‘इश्क दा चेहरा’, वरुण धवन के किरदार को कन्फर्म करके बड़े संकेत देता है. अफवाहें थीं कि वह परमवीर चक्र विजेता होशियार सिंह दहिया का किरदार निभा रहे हैं, और अब यह गाना साफ सबूत के साथ इसे पक्का करता है. यह कन्फर्मेशन दो अहम पलों में दिखता है: धवन का बैज और उनके दिवंगत पिता के साथ उनका इमोशनल सीन.

किरदार कन्फर्मेशन की डिटेल्स

‘बॉर्डर 2’ में वरुण का परमवीर चक्र विजेता होशियार सिंह दहिया के रूप में कास्ट होना कन्फर्म हो गया है. सबूत उनके नाम के बैज, असली कर्नल की शक्ल से मिलती-जुलती समानता और एक अहम सीन से मिलता है. वहां, वरुण, कर्नल होशियार सिंह का किरदार निभाते हुए, अपने दिवंगत पिता, ब्रिगेडियर (बाद में लेफ्टिनेंट जनरल) आरडी हीरा सिंह चौधरी को सम्मान देते हैं.

रोमांस और देशभक्ति का संगम

‘बॉर्डर 2’ के मेकर्स ने ‘घर कब आओगे’ के बाद अपना दूसरा ट्रैक, ‘इश्क दा चेहरा’ रिलीज़ किया है, जो रोमांस का जश्न मनाता है. यह वरुण और दिलजीत दोसांझ के मेधा राणा और सोनम बाजवा के साथ ऑन-स्क्रीन रोमांस पर फोकस करता है, लेकिन उनकी गहरी देशभक्ति को भी दिखाता है. इस गाने में कोमल सीन और अहान शेट्टी-अन्या सिंह के साथ-साथ सनी देओल-मोना सिंह के कैमियो भी शामिल हैं.

पहले गाने पर ट्रोलिंग

धवन ‘बॉर्डर 2’ के पहले गाने, ‘घर कब आओगे’ पर ट्रोलिंग के बीच ध्यान खींच रहे हैं. फैंस इस गाने को बॉर्डर के क्लासिक ट्रैक ‘संदेशे आते हैं’ के रीमेक में एक्टर को “गैर-गंभीर” बता रहे हैं.

फिल्म का ओवरव्यू और रिलीज़

अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित, सीक्वल ‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ के साथ अहान शेट्टी और अनन्या सिंह जैसे नए कलाकार भी हैं. यह 1997 की वॉर क्लासिक फिल्म पर आधारित है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर देशभक्ति और बलिदान के थीम के साथ फोकस करती है. यह फिल्म 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में आ रही है, यानी बस कुछ ही हफ़्ते बाकी हैं, और ‘घर कब आओगे’ और ‘इश्क दा चेहरा’ जैसे गानों की वजह से इसका काफी क्रेज है.

