बॉलीवुड में फिर माफिया का साया? सलमान खान के बाद इन सुपरस्टार्स को दी लॉरेंस ने धमकी, बोले सितारे – ‘ये 1990 का दौर नहीं’

Industry Reacts To Mafia Scare In Bollywood: रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी को हाल ही में मिली धमकियों ने 1990 के दशक की तरह अंडरवर्ल्ड की धमकी का डर बढ़ा दिया है. अब इन धमकियों को लेकर बॉलीवुड ने अपना रिएक्शन दिया है.

By: Preeti Rajput | Published: February 14, 2026 11:59:38 AM IST

बॉलीवुड में 1990 और 2000 के दशक की तरह अंडरवर्ल्ड-स्टाइल की धमकियों का माहौल एक बार फिर बना दिया है.
बॉलीवुड में 1990 और 2000 के दशक की तरह अंडरवर्ल्ड-स्टाइल की धमकियों का माहौल एक बार फिर बना दिया है.


Industry Reacts To Mafia Scare In Bollywood: इन दिनों बॉलीवुड सेलेब्स ने एक्सटॉर्शन की धमकियां मिल रही है. इन हमलों ने एक बार फिर से बॉलीवुड में 1990 और 2000 के दशक की तरह अंडरवर्ल्ड-स्टाइल की धमकियों का माहौल एक बार फिर बना दिया है. हाल ही में मंगलवार को एक्टर रणवीर सिंह को एक वॉइस नोट के जरिए फिरौती की धमकी मिली थी. वहीं शुक्रवार नई धमकी में एक्टर के स्टाफ़ को टारगेट करने की भी चेतावनी दी गई. इसक बाद फिल्ममेकर रोहित शेट्टी का नाम भी लिया गया. वहीं 1 फरवरी को रोहित के मुंबई वाले घर के बाहर भी गोलीबारी की घटना सामने आई थी. जिसके बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी. फिल्ममेकर के एक करीबी सोर्स ने साफ किया कि नए वॉइस नोट में रोहित के स्टाफ को धमकी नहीं दी गई है.

ऑडियो की हो रही जांच 

इंडिया टुडे के मुताबिक, ऑडियो में व्यक्ति ने खुद को हैरी बॉक्सर बताया है, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का साथी है.  रिपोर्ट के अनुसार, वॉइस नोट में कहा गया कि हमारे पास आपके साथ काम करने वाले की डिटेल्स मौजूद हैं. हम आपसे सीधे तौर पर कुछ नहीं कहेंगे. हर आपके अंडर काम करने वालों को टारगेट करना शुरु कर देंगे. आपके पूरे स्टाफ को मार देंखे. इंडिया टीवी की रिपोर्ट, मुंबई पुलिस नए ऑडियो की जांच में जुट गई हैं. 

पुलिस ने दी जानकारी 

पुलिस के मुताबिक, बुधवार को सलमान खान के जीजा और एक्टर आयुष शर्मा को भी एक धमकी भरा ईमेल मिला था. इस धमकी को भेजने वाले ने बिश्नोई गैंग से लिंक होने का दावा किया. इस मामले में भी क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने केस दर्ज कर लिया है. मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर संकेत दिया किसेलिब्रिटीज़ को धमकियां मिली होंगी, लेकिन कार्रवाई तभी की जा सकती है. 

पुलिस पर भरोसा जताते 

पुलिस पर भरोसा जताते हुए, इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन (IFTDA) के प्रेसिडेंट अशोक पंडित का कहना है कि ‘अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकीं, तो यह बुरा होगा और यह सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं रहेगा.’  संजय गुप्ता शूटआउट एट वडाला (2013) के डायरेक्टर हैं. उन्होंने कहा कि ‘हम 90 के दशक में नहीं है और न वह समय वापस आ रहा है. AI ज़माने में, पुलिस फ़ोर्स पहले से कहीं बेहतर है. फिल्म इंडस्ट्री इसलिए टारगेटेड रहती है क्योंकि बॉलीवुड से ज्यादा हेडलाइन कोई नहीं बनाता. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ (FWICE) ने अगर ज्यादा सिक्योरिटी भी दी जाए. 

