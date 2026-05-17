‘हर हफ्ते बेटी से कहना पड़ता सॉरी…’, सिंगल फादर पर इमरान खान का छलका दर्द

Imran Khan On Single Father: इमरान खान ने हाल ही में सिंगल पेरेंटिंग को लेकर अपनी भावनाएं शेयर कीं. उन्होंने बताया कि एक सिंगल फादर होने के कारण उन्हें अपनी बेटी के लिए प्लेडेट्स अरेंज करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई बार दूसरे पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके घर भेजने में सहज महसूस नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें अपनी बेटी को बार-बार निराश करना पड़ता है.

बेटी के लिए दोस्तों को बुलाना चैलेंज

एक बातचीत के दौरान इमरान खान ने बताया कि उनकी बेटी कुछ दिन उनके साथ रहती है और वो चाहते हैं कि उसका बचपन नार्मल बच्चों की तरह खुशहाल रहे. उनकी बेटी अक्सर उनसे अपने दोस्तों को घर बुलाने की बात करती है. ऐसे में इमरान कई पेरेंट्स से बात करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें मना कर दिया जाता है.

उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद लोग व्यस्त होंगे, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि कुछ माता-पिता अपने बच्चों को एक सिंगल पिता के घर भेजने में झिझक महसूस करते हैं. खासकर बेटियों के माता-पिता इस मामले में ज्यादा सतर्क रहते हैं.

समाज की सोच को समझते हैं इमरान

इमरान खान ने कहा कि वो लोगों की चिंता को पूरी तरह गलत नहीं मानते. उनका कहना है कि आज के समय में कई घटनाएं ऐसी सामने आती हैं, जिनकी वजह से माता-पिता बच्चों की सेफटी को लेकर बेहद सावधान हो गए हैं. उन्होंने माना कि एक पुरुष और तलाकशुदा पिता होने के कारण लोगों की सोच अलग हो सकती है.

हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि हर हफ्ते अपनी बेटी को ये बताना कि उसके दोस्त घर नहीं आ पाएंगे, उनके लिए बेहद भावुक कर देने वाला एक्सपीरिंस होता है. एक पिता के रूप में वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां कई बार उन्हें असहाय महसूस कराती हैं.

परिणीति चोपड़ा ने उठाया सवाल

इस बातचीत के दौरान परिणीति चोपड़ा ने भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति किसी सिंगल मां के साथ होती, तो शायद लोगों की प्रतिक्रिया इतनी अलग नहीं होती. उनके मुताबिक समाज में सिंगल फादर्स को लेकर अब भी एक अलग नजरिया मौजूद है, जिसे बदलने की जरूरत है.

इमरान और अवंतिका का रिश्ता

इमरान खान ने साल 2011 में अवंतिका मलिक से शादी की थी. दोनों की बेटी इमारा का जन्म 2014 में हुआ. शादी के कई साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया. अलगाव के बाद दोनों अपनी बेटी की परवरिश मिलकर कर रहे हैं.

हाल ही में इमरान खान ने लेखा वॉशिंगटन के साथ अपने रिश्ते को भी सार्वजनिक किया है. वहीं अवंतिका मलिक ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि बेटी की कस्टडी को लेकर दोनों के बीच संतुलन बना हुआ है और वो अपनी बेटी के साथ बिताए समय को बेहद खास मानती हैं.