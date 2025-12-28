Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > इस एक्टर ने बताया रणवीर सिंह और रणबीर कपूर का सच! खोल दिया बॉलीवुड का ‘कच्चा चिट्ठा’; बताया कैसे होता है कास्टिंग का ‘खेल’?

इस एक्टर ने बताया रणवीर सिंह और रणबीर कपूर का सच! खोल दिया बॉलीवुड का ‘कच्चा चिट्ठा’; बताया कैसे होता है कास्टिंग का ‘खेल’?

रणबीर-रणवीर की भारी-भरकम फीस से लेकर बॉलीवुड कास्टिंग के 'काले सच' तक; वापसी से पहले इमरान खान ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे! जानिए आखिर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है.

By: Shivani Singh | Last Updated: December 28, 2025 8:02:00 PM IST

अभिनेता इमरान खान अपनी आने वाली फिल्महैप्पी पटेलके साथ बड़े पर्दे पर वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं. ‘सैमडिशके पॉडकास्ट पर हाल ही में हुई एक बातचीत में उन्होंने बॉलीवुड की कास्टिंग प्रक्रिया और रणबीर कपूर व रणवीर सिंह जैसे ए-लिस्ट सितारों की भारी-भरकम फीस पर खुलकर बात की.

बॉलीवुड के कास्टिंग अप्रोच पर इमरान खान

बातचीत के दौरान इमरान ने बताया कि फिल्म ‘मटरू की बिजली का मंडोला’ के लिए पहली पसंद वह नहीं, बल्कि अजय देवगन थे. हालांकि, जब अजय तैयारी के दौरान फिल्म से बाहर हो गए, तो विशाल भारद्वाज ने उनकी जगह इमरान को कास्ट किया.

इमरान ने दावा किया कि विशाल ने उन्हें इसलिए कास्ट नहीं किया क्योंकि वह उस रोल के लिए सही थे, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उनके आने से फिल्म के लिए एक निश्चित बजट पक्का हो गया था.

बॉलीवुड की कास्टिंग प्रक्रिया पर उन्होंने कहा “कास्टिंग का तरीका आज भी पूरी तरह बजट पर आधारित है. इसका एक्टर (की काबिलियत) से कोई लेना-देना नहीं है. किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि आप रोल के लिए सही हैं या नहीं; वे बस यह देखते हैं कि आपके नाम पर कितना पैसा कमाया जा सकता है. मैं भी ‘मटरू…’ में इसी तरह कास्ट हुआ था. मेरे नाम पर उन्हें फिल्म के लिए ‘X’ अमाउंट मिल सकता था.”

ए-लिस्टर्स की फीस पर खुलासा

जब इमरान से पूछा गया कि बड़े सितारे एक फिल्म के लिए कितना चार्ज करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया “अगर आप आज के दौर में सिनेमाघरों के लिए फिल्में करने वाले ए-लिस्टर हैं, तो आप प्रति फिल्म 30 करोड़ से कम नहीं ले रहे हैं. मेरी उम्र के एक्टर्स जैसे रणबीर कपूर, रणवीर सिंह या शाहिद कपूर इनमें से कोई भी 30 करोड़ से कम नहीं ले रहा होगा। अगर कोई इससे कम ले रहा है, तो मुझे हैरानी होगी.”

उन्होंने मुख्य अभिनेता और बाकी क्रू मेंबर्स के बीच वेतन के भारी अंतर (Pay Gap) पर भी सवाल उठाया. उन्होंने मजाक में कहा कि अगर कोई लीड एक्टर की कमाई की तुलना फिल्म के बाकी लोगों की कमाई से करे, तो एक पल ऐसा आएगा जब उसे रुककर सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति को इतना ज्यादा पैसा देना “समझ से परे” लगेगा.

इमरान खान की आने वाली फिल्म

इमरान खान जल्द ही ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ में नज़र आएंगे. वीर दास और कवि शास्त्री द्वारा निर्देशित इस फिल्म में वीर दास, अमित भंडारी, मिथिला पालकर और शारिब हाशमी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म में आमिर खान का एक स्पेशल अपीयरेंस भी होगा. यह फिल्म 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है.

Tags: bollywood castingImran KhanRanbir Kapoorranvir singh
