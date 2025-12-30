Ikkis Screening: ‘इक्कीस’ के पोस्टर में ‘ही-मैन’ को देख रो पड़ीं रेखा, जोड़े हाथ और याद किए पुराने दिन – वीडियो वायरल!

Rekha In Ikkis Screening: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब हमारे बीच में मौजूद नहीं है. लेकिन उनकी यादें और फिल्में हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा. उनकी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ 1 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है. इससे पहले फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हाल ही में रखी गई. इस मौके पर बॉलीवुड के तमाम सितारे इस स्क्रीनिंग में शामिल हुए. इस खास मौके पर बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा भी पहुंचीं. यहां रेखा की नजर धर्मेंद्र के बड़े से पोस्टर पर पड़ी. इस दौरान वह खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाईं.

फिल्म ‘इक्कीस’ की स्क्रीनिंग

फिल्म ‘इक्कीस’ की स्क्रीनिंग के दौरान रेखा ग्रीन कलर की खूबसूरत सिल्क साड़ी में नजर आईं. रेखा अपने सादगी भरे अंदाज से हमेशा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं. उन्होंने दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के पोस्टर को देखा, उनका चेहरा भावुकता से भरा नजर आया. तस्वीरों में रेखा धर्मेंद्र की तस्वीर को प्यार से निहारती दिखीं. वह पोस्टर को छूकर उनकी मौजूदगी अहसास करती नजर आईं. ‘इक्कीस‘ की स्क्रीनिंग में धर्मेंद्र का एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया था. जिसमें उनका लुक काफी शानदार नजर आया. पोस्टर के सामने रेखा ने हाथ जोड़कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और सिर झुकाकर अपने पुराने दोस्त को याद किया. पैपराजी के सामने भी रेखा ने पूरे सम्मान के साथ धर्मेंद्र को याद किया.

धर्मेंद्र का पोस्टर देख भावुक हुईं रेखा

रेखा और धर्मेंद्र की जोड़ी को बॉलीवुड की यादगार जोड़ियों में गिना जाता है. दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है. जिसमें से कई सुपरहिट फिल्में शामिल थीं. पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री को लोग खूब पसंद करते थे. निजी जिंदगी में भी दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती थी. स्क्रीनिंग के दौरान रेखा का यह इमोशनल मोमेंट सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. फैंस रेखा की खूब जमकर तारीफ कर रहे हैं. बता दें, कि धर्मेंद्र की अंतिम फिल्म ‘इक्कीस’ को लेकर फैंस काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं.