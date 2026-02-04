Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Ikka: इक्का में धमाल मचाने आ रहे रहमान डकैत, सनी देओल के कट्टर दुश्मन का निभाएंगे रोल, बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस

Akshaye Khanna Ikka: एक रोमांचक वापसी में, पावरहाउस एक्टर सनी देओल और अक्षय खन्ना अपनी ज़बरदस्त कोर्टरूम थ्रिलर 'इक्का' के साथ स्ट्रीमिंग की दुनिया पर छाने के लिए तैयार हैं.

By: Heena Khan | Published: February 4, 2026 10:42:37 AM IST

Akshaye Khanna Ikka: एक रोमांचक वापसी में, पावरहाउस एक्टर सनी देओल और अक्षय खन्ना अपनी ज़बरदस्त कोर्टरूम थ्रिलर ‘इक्का’ के साथ स्ट्रीमिंग की दुनिया पर छाने के लिए तैयार हैं. 2026 में आने वाली यह फ़िल्म एक ज़बरदस्त टकराव में बदल जाती है, जिसमें देओल एक दमदार डिफेंस वकील और खन्ना उनके कट्टर दुश्मन के रूप में हैं, जो एक ऐसा रोमांचक कानूनी मुकाबला सुनिश्चित करता है जिसे दर्शक भूल नहीं पाएंगे.

हिट पर हिट का जश्न 

सनी देओल अभी अपनी लेटेस्ट रिलीज़ ‘बॉर्डर 2’ की बॉक्स ऑफिस पर सफलता का आनंद ले रहे हैं, और दूसरी ओर, अक्षय खन्ना ने हाल ही में ‘धुरंधर’ की सफलता का स्वाद चखा है. और अब, दोनों एक्टर ‘इक्का’ नाम की फ़िल्म के लिए एक साथ आने वाले हैं. एक स्ट्रीमिंग दिग्गज ने हाल ही में प्लेटफ़ॉर्म की 2026 की लाइनअप का खुलासा किया, और उनमें से एक यह फ़िल्म है जिसमें यह जोड़ी नज़र आएगी. आइए इसके बारे में और जानें.

‘इक्का’ का फर्स्ट लुक

टीज़र से यह साफ़ हो गया कि यह फ़िल्म एक इंटेंस कोर्टरूम ड्रामा होगी, और दो दिग्गज एक-दूसरे से टकराएंगे. OTT प्लेटफ़ॉर्म ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर टीज़र को इस कैप्शन के साथ रिलीज़ किया, “कानून या खून का रिश्ता, किसके हाथ में है इस खेल का इक्का? (कानून या खून का रिश्ता—इस खेल में तुरुप का पत्ता किसके पास है?)” इस बीच, फ़िल्म के YouTube सिनॉप्सिस में लिखा था, “दोषी तब तक जब तक निर्दोष साबित न हो जाए. लेकिन क्या कानून कोई कमी ढूंढ पाएगा? मशहूर डिफेंस वकील सिकंदर मेहरा सबसे बड़ा नैतिक फ़ैसला लेते हैं.”

