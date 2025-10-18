पापा के दम पर कितना दूर जाओगे? इक्का-दुक्का फिल्म के बाद ही सैफ का लाड़ला दिखा रहा तेवर, Video वायरल

Ibrahim Ali Khan Viral Video: पापा-मम्मी दोनों ही स्टार हैं और बहन भी अच्छा-खासा फिल्मों में नाम कमा रही है, तो इब्राहिम अली खान (Ibrahim Ali Khan) के लिए बॉलीवुड में एंट्री लेना कुछ खास मुश्किल नहीं रहा है. या यूं कहें कि इब्राहिम अली खान तो पैदा होने के साथ से ही बॉलीवुड का हिस्सा थे बस उनकी बतौर एक्टर पिक्चर अभी आई हैं. सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे ने ‘नादानियां’ फिल्म से डेब्यू और इसके बाद उनकी फिल्म ‘सरजमीं’ आई थी. दोनों ही फिल्में ओटीटी पर रिलीज हुई थीं और कुछ खास ऑडियंस को इंप्रेस भी नहीं कर पाईं.

‘सरजमीं’ फिल्म ने फिर भी जो थोड़ा बहुत नाम कमाया भी था तो वह पृथ्वीराज सुकुमारन (Prithaviraj Sukumaran) और काजोल (Kajol) की वजह से था. इक्का-दुक्का फिल्में और वह भी कुछ कमाल नहीं कर पाई तब भी इब्राहिम अली खान का अलग ही टशन देखने को मिलता है.

इब्राहिम अली खान का वायरल वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर इब्राहिम अली खान (Ibrahim Ali Khan Video) का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो सरजमीं की स्क्रीनिंग के दौरान का है. वायरल वीडियो में इब्राहिम अली खान सिनेमा हॉल से कंधे पर जैकेट रखकर निकलकर आ रहे हैं. इसके बाद वह कैमरा लेकर वीडियो बना रहे एक पैपराजी से तल्खी से पूछते हैं कि आपने देखा (फिल्म), जिसपर पैपराजी जवाब देते हैं हां देखा. तब इब्राहिम तीखी और तल्खी भरी आवाज में कहते दिख रहे हैं क्या देखा? अबे कैमरा बंद करके बात कर…

इब्राहिम अली खान का यह वीडियो ऐसे तो कई महीने पुराना है, लेकिन इस पर भर-भरकर कमेंट्स आ रहे हैं और सैफ के लाडले के तेवरों पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

इब्राहिम अली खान की अपकमिंग फिल्में

इब्राहिम अली (Ibrahim Ali Khan Movies) खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर ने साल 2025 में खुशी कपूर के साथ फिल्म नादानियां से डेब्यू किया था. इसके बाद वह सरजमीं में विलेन की तरह आतंकवादी के किरदार में नजर आए थे. वहीं, एक्टर के अगली फिल्म की बात करें तो यह डायलर हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुणाल देशमुख डायरेक्टेड फिल्म में इब्राहिम अली खान और श्रीलीला लीड रोल में नजर आ सकते हैं. कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग मुंबई, चंडीगढ़ और लंदन में हो रही है. हालांकि, मेकर्स या एक्टर्स की तरफ से फिल्म को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया गया है.

