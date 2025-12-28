Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ‘Toxic’ में दिखेंगी हुमा कुरैशी, एलिजाबेथ बनीं अभिनेत्री का फर्स्ट लुक जारी, कब रिलीज होगी यश की ये फिल्म?

‘Toxic’ में दिखेंगी हुमा कुरैशी, एलिजाबेथ बनीं अभिनेत्री का फर्स्ट लुक जारी, कब रिलीज होगी यश की ये फिल्म?

Toxic Movie Release Date: यश की आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' एक बार फिर चर्चा में आ गई है. फिल्म से अभिनेत्री हुमा कुरैशी का फर्स्ट लुक जारी किया गया है.

By: Hasnain Alam | Published: December 28, 2025 3:15:17 PM IST

Huma Qureshi Toxic Poster
Huma Qureshi Toxic Poster


Toxic Release Date: रॉकिंग स्टार यश की आने वाली फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. मेकर्स ने फिल्म से अभिनेत्री हुमा कुरैशी का फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया है. हुमा का फर्स्ट लुक बेहद रहस्यमय, गंभीर और प्रभावशाली दिखाई दे रहा है. इस फिल्म में हुमा कुरैशी एलिजाबेथ के किरदार में हैं.

You Might Be Interested In

यह नहीं फिल्म में उनकी एंट्री को एक अहम मोड़ माना जा रहा है. फिल्म की निर्देशक गीतू मोहनदास ने बताया- “एलिजाबेथ का किरदार निभाने के लिए सही अभिनेत्री का चयन करना मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि यह किरदार सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं है. इसमें एक खास व्यक्तित्व, गहराई, और स्क्रीन पर मजबूत मौजूदगी की जरूरत है.”

‘एलिजाबेथ जैसे किरदार के लिए हुमा कुरैशी एकदम सही’

गीतू मोहनदास ने बताया कि जैसे ही हुमा कैमरे के सामने आईं, मुझे उनमें कुछ अलग और खास लगा, जो इस किरदार के साथ पूरी तरह मेल खाता था. हुमा के अंदर एक स्वाभाविक ठहराव, शालीनता और तीव्रता है, जो एलिजाबेथ जैसे जटिल किरदार के लिए एकदम सही है. वह इस किरदार को बखूबी समझ रही हैं और बेहतर बनाने की भी कोशिश कर रही हैं.

You Might Be Interested In

‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ फिल्म को यश और गीतू मोहनदास ने मिलकर लिखा है. सिनेमैटोग्राफी की जिम्मेदारी नेशनल अवॉर्ड विजेता राजीव रवि ने संभाली है, जबकि संगीत मशहूर कंपोजर रवि बसरूर ने दिया है.

कब रिलीज होगी टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स?

यह फिल्म केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले बनाई जा रही है और इसे वेंकट के. नारायण और यश ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म ईद, उगादी और गुड़ी पड़वा के त्योहारों के दौरान 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी. फिल्म को कन्नड़ और अंग्रेजी में एक साथ शूट किया गया है. इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में भी डब किया जाएगा.

बता दें कि टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स एक भारतीय पीरियड गैंगस्टर फिल्म है. इसमें यश, नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर सहित कई कलाकार हैं.

You Might Be Interested In
Tags: bollywood newsentertainment newsGeetu MohandasHuma QureshiYash
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आयशा सिंह से लेकर फरहाना भट्ट तक, टीवी स्टार्स जिन्होंने...

December 29, 2025

कावासाकी वर्सेस 650 भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है...

December 28, 2025

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025

महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप...

December 26, 2025
‘Toxic’ में दिखेंगी हुमा कुरैशी, एलिजाबेथ बनीं अभिनेत्री का फर्स्ट लुक जारी, कब रिलीज होगी यश की ये फिल्म?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘Toxic’ में दिखेंगी हुमा कुरैशी, एलिजाबेथ बनीं अभिनेत्री का फर्स्ट लुक जारी, कब रिलीज होगी यश की ये फिल्म?
‘Toxic’ में दिखेंगी हुमा कुरैशी, एलिजाबेथ बनीं अभिनेत्री का फर्स्ट लुक जारी, कब रिलीज होगी यश की ये फिल्म?
‘Toxic’ में दिखेंगी हुमा कुरैशी, एलिजाबेथ बनीं अभिनेत्री का फर्स्ट लुक जारी, कब रिलीज होगी यश की ये फिल्म?
‘Toxic’ में दिखेंगी हुमा कुरैशी, एलिजाबेथ बनीं अभिनेत्री का फर्स्ट लुक जारी, कब रिलीज होगी यश की ये फिल्म?