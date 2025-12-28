‘Toxic’ में दिखेंगी हुमा कुरैशी, एलिजाबेथ बनीं अभिनेत्री का फर्स्ट लुक जारी, कब रिलीज होगी यश की ये फिल्म?

Toxic Release Date: रॉकिंग स्टार यश की आने वाली फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. मेकर्स ने फिल्म से अभिनेत्री हुमा कुरैशी का फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया है. हुमा का फर्स्ट लुक बेहद रहस्यमय, गंभीर और प्रभावशाली दिखाई दे रहा है. इस फिल्म में हुमा कुरैशी एलिजाबेथ के किरदार में हैं.

यह नहीं फिल्म में उनकी एंट्री को एक अहम मोड़ माना जा रहा है. फिल्म की निर्देशक गीतू मोहनदास ने बताया- “एलिजाबेथ का किरदार निभाने के लिए सही अभिनेत्री का चयन करना मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि यह किरदार सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं है. इसमें एक खास व्यक्तित्व, गहराई, और स्क्रीन पर मजबूत मौजूदगी की जरूरत है.”

‘एलिजाबेथ जैसे किरदार के लिए हुमा कुरैशी एकदम सही’

गीतू मोहनदास ने बताया कि जैसे ही हुमा कैमरे के सामने आईं, मुझे उनमें कुछ अलग और खास लगा, जो इस किरदार के साथ पूरी तरह मेल खाता था. हुमा के अंदर एक स्वाभाविक ठहराव, शालीनता और तीव्रता है, जो एलिजाबेथ जैसे जटिल किरदार के लिए एकदम सही है. वह इस किरदार को बखूबी समझ रही हैं और बेहतर बनाने की भी कोशिश कर रही हैं.

‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ फिल्म को यश और गीतू मोहनदास ने मिलकर लिखा है. सिनेमैटोग्राफी की जिम्मेदारी नेशनल अवॉर्ड विजेता राजीव रवि ने संभाली है, जबकि संगीत मशहूर कंपोजर रवि बसरूर ने दिया है.

कब रिलीज होगी टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स?

यह फिल्म केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले बनाई जा रही है और इसे वेंकट के. नारायण और यश ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म ईद, उगादी और गुड़ी पड़वा के त्योहारों के दौरान 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी. फिल्म को कन्नड़ और अंग्रेजी में एक साथ शूट किया गया है. इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में भी डब किया जाएगा.

बता दें कि टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स एक भारतीय पीरियड गैंगस्टर फिल्म है. इसमें यश, नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर सहित कई कलाकार हैं.